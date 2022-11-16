В Новосибирске квартиры подорожали почти на 10 процентов

По данным компании, средняя цена на один квадратный метр в Новосибирске в 2022 году составила 98 тыс. рублей. Только за октябрь стоимость недвижимости выросла на 2,5 процента.
Больше всего подорожали однокомнатные квартиры: их стоимость взлетела на 11 процентов. Двухкомнатные и трехкомнатные подорожали не так сильно - на 6,9 и 3,9 процента соответственно.
Самыми дорогими районами города оказались Центральный и Заельцовский. Один квадратный метр обойдется покупателю в среднем в 124,1 и 118,1 тысяч рублей. Самую дешевую недвижимость можно купить в Кировском районе города, здесь квадратный метр стоит 88,9 тысячи рублей.
Ранее сообщалось о неожиданном подорожании такси в Новосибирске.