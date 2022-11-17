Перекресток Планировочной и Ватутина перекроют на четыре месяца

Причина неудобств — работы по выносу коммуникаций в районе площади Труда, которую будет проводить ООО «Производственная фирма «ВИС». Данное мероприятие напрямую связано с возведением новой автодорожной переправы через Обь.
Коллатеральные дорожные ветки возьмут на себя увеличенный поток машин. Выезд с улицы Планировочной на Ватутина теперь будет возможен лишь по Выставочной.
Работы запланированы на 4 месяца. Перекрёсток закроют 17 ноября 2022, а его отрытые запланировано на первое апреля следующего года.
Ранее сообщалось о страшной аварии в Новосибирской области.