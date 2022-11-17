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Перекресток Планировочной и Ватутина перекроют на четыре месяца

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI
Дорожные работы
На сайте мэрии Новосибирска вышел проект постановления, в котором говориться об ограничении движения в Ленинском районе города

Причина неудобств — работы по выносу коммуникаций в районе площади Труда, которую будет проводить ООО «Производственная фирма «ВИС». Данное мероприятие напрямую связано с возведением новой автодорожной переправы через Обь. 

Коллатеральные дорожные ветки возьмут на себя увеличенный поток машин. Выезд с улицы Планировочной на Ватутина теперь будет возможен лишь по Выставочной. 

Работы запланированы на 4 месяца. Перекрёсток закроют 17 ноября 2022, а его отрытые запланировано на первое апреля следующего года. 

Ранее сообщалось о страшной аварии в Новосибирской области.

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#Транспорт#Город#Четвертый мост#Перекрытие улиц
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