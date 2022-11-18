Стела располагается в Новосибирске недалеко от торгового центра «Ройял Парк» - на Красном проспекте. Конструкция посвящена героям Великой Отечественной войны. Еще в октябре в мэрии заявляли, что памятник ждет реконструкция.
Напомним, снесли стелу в сентябре-2022. Тогда новосибирцы возмутились и пожаловались Александру Бастрыкину – главе СК. Он внес мэрии представление, а также поручил возбудить уголовное дело. Памятник вернули на место, а также привели в нормальный вид (раньше на ней рисовали граффити).
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В день открытия стелы перекрывали дороги в Калининском районе. Автомобилисты были в шоке, так как пробки были на самом пике. Конечно же, организаторов праздника раскритиковали.