Напомним, снесли стелу в сентябре-2022. Тогда новосибирцы возмутились и пожаловались Александру Бастрыкину – главе СК. Он внес мэрии представление, а также поручил возбудить уголовное дело. Памятник вернули на место, а также привели в нормальный вид (раньше на ней рисовали граффити).