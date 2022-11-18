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Стелу героям войны поставили на место в Новосибирске после нагоняя от Бастрыкина

Сегодня, 01:57
Фото: Telegram-канал "Любить Новосибирск"
Ранее стела была исписана граффити

В Новосибирске восстанавливают стелу героям ВОВ у ТЦ «Ройял Парк»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту демонтажа стелы героев ВОВ, спустя время, памятную конструкцию вернули обратно.

Стела располагается в Новосибирске недалеко от торгового центра «Ройял Парк» - на Красном проспекте. Конструкция посвящена героям Великой Отечественной войны. Еще в октябре в мэрии заявляли, что памятник ждет реконструкция.

Напомним, снесли стелу в сентябре-2022. Тогда новосибирцы возмутились и пожаловались Александру Бастрыкину – главе СК. Он внес мэрии представление, а также поручил возбудить уголовное дело. Памятник вернули на место, а также привели в нормальный вид (раньше на ней рисовали граффити).

Бастрыкин потребовал заняться разрушенной стелой ВОВ в Новосибирске
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Также читайте, как в Новосибирске была открыта памятная стела в честь присвоения сибирскому мегаполису звания «Город трудовой доблести». 

В день открытия стелы перекрывали дороги в Калининском районе. Автомобилисты были в шоке, так как пробки были на самом пике. Конечно же, организаторов праздника раскритиковали. 

#Эмилия Губарева#Город#Стела#Стела героям ВОВ
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