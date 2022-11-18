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В Новосибирске пострадавшие от урагана семьи из общежития получили выплаты

Сегодня, 04:04
Фото: АСТ-54
Жильцам пострадавшего в ураган общежития в Новосибирске выплатили компенсации
Жильцам общежития на Станционной, 8 в Новосибирске, оставшегося без крыши в ураган, выплатили более 100 тысяч рублей. Об этом сказал мэр Анатолий Локоть в ходе «Часа прессы».
«Я объявлял режим ЧС в связи с аварией, которая там произошла из-за шторма. Была сорвана крыша, были протечки и отключение воды. Сейчас ремонтные работы ведутся. Обновляют кровлю, она будет абсолютно новая. И кроме того, пострадавшим жильцам, это 5 семей, выплачено от 100000 рублей», - сообщил градоначальник 18 ноября.

Напомним, кровлю со здания общежития в Новосибирске частично снесло во время бушующего шторма 23 октября. Тогда несколько семей остались без отопления и водоснабжения. Их переселили в другое жилье и пообещали компенсации.

А недавно в редакцию Atas.info пожаловалась на потоп одна из местных жительниц, комната которой не пострадала в ураган. Женщина обеспокоена тем, что к ним просачивается дождевая вод, потолки сыреют и грозят обрушением.

В Новосибирске жильцы оставшегося без крыши общежития боятся его обрушения
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Выплаты#Крыша
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