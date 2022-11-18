«Я объявлял режим ЧС в связи с аварией, которая там произошла из-за шторма. Была сорвана крыша, были протечки и отключение воды. Сейчас ремонтные работы ведутся. Обновляют кровлю, она будет абсолютно новая. И кроме того, пострадавшим жильцам, это 5 семей, выплачено от 100000 рублей», - сообщил градоначальник 18 ноября.
Напомним, кровлю со здания общежития в Новосибирске частично снесло во время бушующего шторма 23 октября. Тогда несколько семей остались без отопления и водоснабжения. Их переселили в другое жилье и пообещали компенсации.
А недавно в редакцию Atas.info пожаловалась на потоп одна из местных жительниц, комната которой не пострадала в ураган. Женщина обеспокоена тем, что к ним просачивается дождевая вод, потолки сыреют и грозят обрушением.