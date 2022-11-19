Чтобы не пропустить первый матч главного футбольного события 2023 года новосибирцы должны не забыть поставить будильник на 23:00.
Катар - не большая страна и вся находится в часовом поясе GMT+3. Примечательно, что в том же часовом поясе находится и центральная Россия. Поэтому катарский чемпионат мира по футболу пройдет “по МСК”.
Ранее во "ВКонтакте" заявили, что с помощью тематических сервисов поклонники футбола смогут в режиме реального времени следить за результатами, делать прогнозы, получать подарки, обмениваться уникальными стикерами vmoji.