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ЧМ по футболу 2022 открытие: во сколько смотреть 20 ноября в Новосибирске

Сегодня, 11:00
Фото: teachingkidsnews
Футбольный стадион
До старта первого зимнего чемпионата мира по футболу остается всего один день.

Чтобы не пропустить первый матч главного футбольного события 2023 года новосибирцы должны не забыть поставить будильник на 23:00.

Катар - не большая страна и вся находится в часовом поясе GMT+3. Примечательно, что в том же часовом поясе находится и центральная Россия. Поэтому катарский чемпионат мира по футболу пройдет “по МСК”.

Ранее во "ВКонтакте" заявили, что с помощью тематических сервисов поклонники футбола смогут в режиме реального времени следить за результатами, делать прогнозы, получать подарки, обмениваться уникальными стикерами vmoji.

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