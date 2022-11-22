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Анна Кикина отправила с орбиты видеопривет малышам из детсада в Новосибирске

Сегодня, 05:48
Фото: скрин из видеоролика Анны Кикиной
Космонавтка хранит на борту МКС фото детсадовцев из Новосибирска

Новосибирский детсад получил видеоролик от космонавтки Анны Кикиной

Новосибирская космонавтка Анна Кикина записала видеообращение к воспитанникам детского сада № 421 и пообещала, что когда полет будет завершен, она обязательно придет к детям в гости

Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина записала  в невесомости видео для воспитанников детского сада № 421. Держа в руках групповое фото детей, Анна рассказала, что ей очень приятно было получить от них "видеооткрыточку", порадовалась детским улыбкам и сообщила, что как только миссия на Международной космической станции (МКС) будет завершена, она обязательно постарается заглянуть к ребятам в гости.

Ранее воспитатели новосибирского детского сада передали в Роскомос видеозапись, на которой дети передавали привет своей землячке и говорили, что хотят стать космонавтами, так же, как и Анна Кикина.

Ранее Анна Кикина присылала на Землю видео о том, как она делает уборку на МКС с помощью специального пылесоса.

Американский космический корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту стартовал к МКС 5 октября.

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#Общество#Новосибирск#Анна Кикина#Дети#Космос#Видео
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