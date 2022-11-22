Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина записала в невесомости видео для воспитанников детского сада № 421. Держа в руках групповое фото детей, Анна рассказала, что ей очень приятно было получить от них "видеооткрыточку", порадовалась детским улыбкам и сообщила, что как только миссия на Международной космической станции (МКС) будет завершена, она обязательно постарается заглянуть к ребятам в гости.