atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирское метро получит субсидии на 25 миллионов рублей

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Метро

За перевозку пассажиров метрополитену Новосибирска дадут 25 миллионов рублей

Решение помочь метрополитену приняла комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из новосибирского бюджета.

Основанием для выделения субсидий метрополитену стал серьёзный аргумент - недополученные доходы, образовавшиеся из-за перевозки льготников. Речь о пассажирах, пользующихся "Картой школьника" И "Картой студента".

Например, одна поездка по лётному школьному проездному билету составляет всего 13 рублей, в то время как обычный тариф разовой поездки исчисляется в 27 рублей. Всего в конкурсе на предоставление субсидии принимали участие три предприятия: МУП "Новосибирский метрополитен", МКП "Новосибгортранс" и ИП Бондаренко.

Ранее сообщалось о приказе, узаконившем повышение стоимости проезда в новосибирской подземке до 30 рублей.

Читайте также:
В новосибирском метро запустили брендовый поезд – в чем его особенностьСобственника лишили права на часть побережья Оби в Новосибирске – в чем причинаНа площади Маркса в Новосибирске появился новый вход в метро
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Метро#Субсидии#25 млн. рублей
Подпишитесь
От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
Вчера, 07:43
Жесть: стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь-2023 в Новосибирске
Сегодня, 02:48
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Сегодня, 05:35
В Новосибирске нашли альтернативные участки для мусорных полигонов – изучаем карту
Вчера, 09:21
В Бердске угнали роковую иномарку, из-за которой убили мать двоих детей
Сегодня, 06:15
Мэрия проиграла Маилу Гезалову суд о «бизнес-муравейнике» вместо остановки
Сегодня, 04:18