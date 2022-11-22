Новосибирское метро получит субсидии на 25 миллионов рублей

Основанием для выделения субсидий метрополитену стал серьёзный аргумент - недополученные доходы, образовавшиеся из-за перевозки льготников. Речь о пассажирах, пользующихся "Картой школьника" И "Картой студента".
Например, одна поездка по лётному школьному проездному билету составляет всего 13 рублей, в то время как обычный тариф разовой поездки исчисляется в 27 рублей. Всего в конкурсе на предоставление субсидии принимали участие три предприятия: МУП "Новосибирский метрополитен", МКП "Новосибгортранс" и ИП Бондаренко.
Ранее сообщалось о приказе, узаконившем повышение стоимости проезда в новосибирской подземке до 30 рублей.