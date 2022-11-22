Ревнивец, убивший собутыльника, предстанет перед судом

По версии следствия, новосибирец приревновал сожительницу к своему знакомому. В день преступления все трое находились в доме у потерпевшего и распивали спиртные напитки. Обвиняемый, при виде того, как знакомый оказывает знаки внимания д ООО "Экология- Новосибирск" евушке, не выдержал и голыми руками нанес собутыльнику тяжкие травмы несовместимые с жизнью. Потерпевший погиб до приезда скорой медицинской помощи.