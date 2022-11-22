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Ревнивец, убивший собутыльника, предстанет перед судом

Сегодня, 10:46
Фото: https://nsk.sledcom.ru/
Кулак

Суд рассмотрит дело новосибирца, убившего собутыльника из-за ревности

СУ СК РФ по Новосибирской области сообщает о передаче в суд дела 45-летнего жителя Чулымского района, обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Сюжет
Драка

По версии следствия, новосибирец приревновал сожительницу к своему знакомому. В день преступления все трое находились в доме у потерпевшего и распивали спиртные напитки. Обвиняемый, при виде того, как знакомый оказывает знаки внимания д ООО "Экология- Новосибирск" евушке, не выдержал и голыми руками нанес собутыльнику тяжкие травмы несовместимые с жизнью. Потерпевший погиб до приезда скорой медицинской помощи.

Обвиняемый, который ранее также был судим, вину полностью признал.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, дело направлено в Октябрьский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно о сроке заключения троих бывших полицейских, похитивших человека и вымогавших с него деньги.

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#Общество#Суд#СУ СК#Убийство на почве ревности#Новосибирск#Драка#Происшествия#Криминал
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