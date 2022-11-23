«Первый театр» приостановил показ спектакля «Принцесса и Людоед» из-за ЛГБТ-скандала

-Мы внимательно наблюдаем за инфополем вокруг театра. К сожалению, постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей, — сказано в заявлении.
Спектакль, вызвавший скандал тем, что роль принцессы исполнял переодетый мужчина, стала поводом для разногласий. Многие новосибирцы поддержали режиссёра, припоминая «трансгендерные» роли в советской и мировой классике. Другие воспринимали такое представление, как пропаганду ЛГБТ.
Представители театра заметили, что искусство должно «объединять людей, дарить приятные эмоции и говорить о важном».
Напомним, что шквал критики обрушился на спектакль после анонимного доноса в Министерство культуры Новосибирской области.
Специальная комиссия должна была оценить постановку на предмет возможной пропаганды ЛГБТ. Однако в запланированную дату, 20 ноября, просмотр не состоялся из-за технических проблем.