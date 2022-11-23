«Первый театр» приостановил показ спектакля «Принцесса и Людоед» из-за ЛГБТ-скандала

Спектакль, вызвавший скандал тем, что роль принцессы исполнял переодетый мужчина, стала поводом для разногласий. Многие новосибирцы поддержали режиссёра, припоминая «трансгендерные» роли в советской и мировой классике. Другие воспринимали такое представление, как пропаганду ЛГБТ.