atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Историю Украины показывают на выставке в Новосибирске

Сегодня, 08:51
Фото: Сайт правительства НСО
Выставка, посвященная Украине

В Новосибирске открылась выставка "Украина. На переломах эпох"

Во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл в парке "Россия – моя история" выставку "Украина. На переломах эпох", посвященную прошлому и настоящему нашего и соседнего государств. Посетителям представят в том числе украинскую трактовку событий прошлого.

"Мы десятилетиями, веками, тысячелетиями гордились общей историей, взаимопроникновением культур, общими всемирно известными писателями, композиторами. Гордились общей кухней, традициями, совместными достижениями в экономике, в науке, в технике", - приводятся слова Травникова в релизе новосибирского правительства.

Он отметил, что новосибирцев и украинцев связывает среди прочего украинское государственное предприятие КБ "Антонов", выпускающее самолеты серии "Ан". Оно было создано после Великой Отечественной войны на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.

По словам главы региона, в настоящее время народы России и Украины пытаются разделить, и представленные на выставке "беспристрастные сухие объективные факты, исторические документы" - "лучший ответ" на это.

"В Новосибирской области живут образованные, грамотные люди, они могут самостоятельно разобраться в информации и на основании документов, которые здесь представлены, сделать выводы – где правда, а где ложь", - добавил Травников.

В релизе подчеркивается, что "из соображений объективности, также представлена трактовка исторических событий с точки зрения украинского государства". О чем именно идет речь, в обладминистрации не уточнили.

Экспозицию привезли в Новосибирск из Москвы, в столице она проработала три недели.

В ноябре стало известно о гибели на спецоперации, которую проводят на Украине российские Вооруженные силы, по крайней мере шести новосибирцев.

Читайте также:
Военный из Карасука Новосибирской области Дмитрий Глущенко погиб в спецоперацииСанинструктор из Новосибирской области погиб в ходе спецоперацииВоенный разведчик из Новосибирска Сергей Иванов погиб во время СВО21-летний доброволец из Рождественки Максим Бабьяк погиб в СВОДепутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на УкраинеНа спецоперации погиб житель Оби
#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Выставка
Подпишитесь
Топ отелей Новосибирска - что скрывается за роскошью пятизвездников
Вчера, 08:34
Названы самые опасные школы в Новосибирске
Вчера, 04:50
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
Сегодня, 10:05
Армянские танцы у моря: в шоу «Четыре свадьбы» сыграла свадьбу пара из Бердска
Сегодня, 04:02
Новосибирский юрист назвал срок нахождения мобилизованных на СВО
Сегодня, 01:15
Школа скрывает: В Новосибирске девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры
Сегодня, 08:39