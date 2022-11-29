"Мы десятилетиями, веками, тысячелетиями гордились общей историей, взаимопроникновением культур, общими всемирно известными писателями, композиторами. Гордились общей кухней, традициями, совместными достижениями в экономике, в науке, в технике", - приводятся слова Травникова в релизе новосибирского правительства.
Он отметил, что новосибирцев и украинцев связывает среди прочего украинское государственное предприятие КБ "Антонов", выпускающее самолеты серии "Ан". Оно было создано после Великой Отечественной войны на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.
По словам главы региона, в настоящее время народы России и Украины пытаются разделить, и представленные на выставке "беспристрастные сухие объективные факты, исторические документы" - "лучший ответ" на это.
"В Новосибирской области живут образованные, грамотные люди, они могут самостоятельно разобраться в информации и на основании документов, которые здесь представлены, сделать выводы – где правда, а где ложь", - добавил Травников.
В релизе подчеркивается, что "из соображений объективности, также представлена трактовка исторических событий с точки зрения украинского государства". О чем именно идет речь, в обладминистрации не уточнили.
Экспозицию привезли в Новосибирск из Москвы, в столице она проработала три недели.
В ноябре стало известно о гибели на спецоперации, которую проводят на Украине российские Вооруженные силы, по крайней мере шести новосибирцев.