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Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с коммунальной аварией в Новосибирске

Сегодня, 09:29
Фото: Wikimedia

Авария в Дзержинском районе Новосибирска привлекла внимание главы СКР Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска.

"В результате прорыва теплотрассы произошла приостановка теплоснабжения многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба ведомства. - Без отопления остались 94 объекта, в которых проживают 14 тысяч человек. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил (...) доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах".

Напомним, что масштабная авария произошла 28 ноября, когда морозы достигали по ночам отметки в -30 градусов. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, 9 детских образовательных учреждений 3 медицинских и 57 учреждений разного профиля.

Коммунальные организации в течение суток освобождали теплокамеру, обеспечивали доступ к запорной арматуре и начали заполнять магистральные сети, проложенные по Промышленной улице. В три часа ночи теплотрасса была поставлена на циркуляцию. К 8 утра половину потребителей подключили к отопительной системе, теплоснабжение еще 52 абонентов находилось в работе.

Сегодня утром специальная комиссия из представителей прокуратуры, администрации Дзержинского района и управляющей компании проводили замеры температуры в социальных учреждениях - она составила +22-24 градуса.

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#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск#СК#Проверка#Авария#Теплотрасса
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