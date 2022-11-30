Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с коммунальной аварией в Новосибирске

Коммунальные организации в течение суток освобождали теплокамеру, обеспечивали доступ к запорной арматуре и начали заполнять магистральные сети, проложенные по Промышленной улице. В три часа ночи теплотрасса была поставлена на циркуляцию. К 8 утра половину потребителей подключили к отопительной системе, теплоснабжение еще 52 абонентов находилось в работе.