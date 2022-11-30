Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с коммунальной аварией в Новосибирске

"В результате прорыва теплотрассы произошла приостановка теплоснабжения многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба ведомства. - Без отопления остались 94 объекта, в которых проживают 14 тысяч человек. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Председатель СК России поручил (...) доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах".
Напомним, что масштабная авария произошла 28 ноября, когда морозы достигали по ночам отметки в -30 градусов. Под отключение попали 93 многоквартирных дома, 9 детских образовательных учреждений 3 медицинских и 57 учреждений разного профиля.
Коммунальные организации в течение суток освобождали теплокамеру, обеспечивали доступ к запорной арматуре и начали заполнять магистральные сети, проложенные по Промышленной улице. В три часа ночи теплотрасса была поставлена на циркуляцию. К 8 утра половину потребителей подключили к отопительной системе, теплоснабжение еще 52 абонентов находилось в работе.
Сегодня утром специальная комиссия из представителей прокуратуры, администрации Дзержинского района и управляющей компании проводили замеры температуры в социальных учреждениях - она составила +22-24 градуса.