Кроме того, Ирине Курочке показался подозрительным договор, согласно которому томский филиал "Экологии-Новосибирск" перечислил в 2020 году в пользу ООО "Магнит Ямал" 7.2 млн рублей "за оказанные услуги". Ровно такую же сумму томский филиал перечислил ООО "ЭКОМАШГРУПП" по договору займа. Еще чуть более одного миллиона рублей в этом же году получило ООО "Магнит Ямал" по договору займа.