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Экс-внешний управляющий Курочка оспаривала сделки "Экологии-Новосибирск"

Сегодня, 09:30
Фото: atas.info
Заявления об отмене сделок поданы в суд в конце ноября

"Экология-Новосибирск": сомнительные сделки на сотни миллионов рублей оспорены в суде

Отстраненный от должности внешний управляющий регионального оператора по обращению с отходами Ирина Курочка готовилась оспорить законность сделок, заключенных от имени компании ее прежним руководителем, Ларисой Анисимовой. В том числе, перевод более 50 млн рублей в ООО ПФ "ВИС"

Ирина Курочка, отстраненная от должности внешнего управляющего ООО "Экология-Новосибирск" решением 7 Арбитражного апелляционного суда в Томске, собиралась разорвать часть сделок, которые заключила бывший генеральный директор компании Лариса Анисимова.

В частности, речь идет о нескольких договорах займа, согласно которым "мусорный оператор" в 2020-21 годах перечислил на счета некоего ООО "КПФ" в общей сложности 39.3 млн рублей. По похожим договорам займа "Экология-Новосибирск" в 2019 году перевела в пользу ООО ПФ "ВИС" более 52 млн рублей.

Кроме того, Ирине Курочке показался подозрительным договор, согласно которому томский филиал "Экологии-Новосибирск" перечислил в 2020 году в пользу ООО "Магнит Ямал" 7.2 млн рублей "за оказанные услуги". Ровно такую же сумму томский филиал перечислил ООО "ЭКОМАШГРУПП" по договору займа. Еще чуть более одного миллиона рублей в этом же году получило ООО "Магнит Ямал" по договору займа.

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Заявления о признании всех этих сделок недействительными, возврате денежных средств в полном объеме и взыскании процентов за незаконное использование денег Ирина Курочка подала в арбитражный суд Новосибирской области в конце ноября текущего года. Причем часть заявлений были поданы 28 ноября, а утром 29 ноября было вынесено судебное решение об ее отстранении от должности.

В одно производство были объединены жалобы четырех кредиторов: "Эко Транс-Н", "НовосибСпецТранс", "Электромагистраль" и "Эко-Лайн". Заявители утверждали, что Ирина Курочка не обладает необходимыми навыками и компетенциями. Кроме того, эти компании заподозрили Курочку в аффиллированности с внешним управляющим одного из других кредиторов "Экологии-Новосибирск".

На текущий момент регоператор по обращению с отходами остается без руководства. Ожидается, что решение о назначении нового внешнего управляющего Арбитражный суд Новосибирской области примет 13 декабря.

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