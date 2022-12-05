Ирина Курочка, отстраненная от должности внешнего управляющего ООО "Экология-Новосибирск" решением 7 Арбитражного апелляционного суда в Томске, собиралась разорвать часть сделок, которые заключила бывший генеральный директор компании Лариса Анисимова.
В частности, речь идет о нескольких договорах займа, согласно которым "мусорный оператор" в 2020-21 годах перечислил на счета некоего ООО "КПФ" в общей сложности 39.3 млн рублей. По похожим договорам займа "Экология-Новосибирск" в 2019 году перевела в пользу ООО ПФ "ВИС" более 52 млн рублей.
Кроме того, Ирине Курочке показался подозрительным договор, согласно которому томский филиал "Экологии-Новосибирск" перечислил в 2020 году в пользу ООО "Магнит Ямал" 7.2 млн рублей "за оказанные услуги". Ровно такую же сумму томский филиал перечислил ООО "ЭКОМАШГРУПП" по договору займа. Еще чуть более одного миллиона рублей в этом же году получило ООО "Магнит Ямал" по договору займа.
Заявления о признании всех этих сделок недействительными, возврате денежных средств в полном объеме и взыскании процентов за незаконное использование денег Ирина Курочка подала в арбитражный суд Новосибирской области в конце ноября текущего года. Причем часть заявлений были поданы 28 ноября, а утром 29 ноября было вынесено судебное решение об ее отстранении от должности.
В одно производство были объединены жалобы четырех кредиторов: "Эко Транс-Н", "НовосибСпецТранс", "Электромагистраль" и "Эко-Лайн". Заявители утверждали, что Ирина Курочка не обладает необходимыми навыками и компетенциями. Кроме того, эти компании заподозрили Курочку в аффиллированности с внешним управляющим одного из других кредиторов "Экологии-Новосибирск".
На текущий момент регоператор по обращению с отходами остается без руководства. Ожидается, что решение о назначении нового внешнего управляющего Арбитражный суд Новосибирской области примет 13 декабря.