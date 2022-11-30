7 Арбитражный апелляционный суд в Томске удовлетворил требование четырех кредиторов ООО "Экология-Новосибирск" об отстранении Ирины Курочки с должности внешнего управляющего компании. В одно производство были объединены жалобы четырех кредиторов: "Эко Транс-Н", "НовосибСпецТранс", "Электромагистраль" и "Эко-Лайн". Заявители утверждали, что Ирина Курочка не обладает необходимыми навыками и компетенциями. Кроме того, эти компании заподозрили Курочку в аффилированности с внешним управляющим одного из других кредиторов "Экологии-Новосибирск".