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Суд отстранил от должности внешнего управляющего "Экологии-Новосибирск" Курочку

Сегодня, 02:48
Фото: пресс-служба "Экологии-Новосибирск"
Теперь кредиторам предстоит обсудить кандидатуру нового внешнего управляющего

Ирину Курочку отстранили от управления "Экологией-Новосибирск"

Апелляционный суд в Томске удовлетворил требование кредиторов регионального оператора по обращению с отходами и отменил решение Арбитражного суда Новосибирской области о назначении Ирины Курочки внешним управляющим

7 Арбитражный апелляционный суд в Томске удовлетворил требование четырех кредиторов ООО "Экология-Новосибирск" об отстранении Ирины Курочки с должности внешнего управляющего компании. В одно производство были объединены жалобы четырех кредиторов: "Эко Транс-Н", "НовосибСпецТранс", "Электромагистраль" и "Эко-Лайн". Заявители утверждали, что Ирина Курочка не обладает необходимыми навыками и компетенциями. Кроме того, эти компании заподозрили Курочку в аффилированности с внешним управляющим одного из других кредиторов "Экологии-Новосибирск".

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В итоге апелляционная инстанция полностью отменила решение Арбитражного суда Новосибирской области о назначении Ирины Курочки на должность внешнего управляющего. Внешнее управление было введено в компании в начале октября текущего года на срок 18 месяцев, напоминает издание "Прецедент".

В свою очередь, проверка прокуратуры деятельности "Экологии-Новосибирск" выявила, что регоператор завышал затраты на вывоз мусора на протяжении 4-х лет, начиная с 2019 года. В результате с 1 декабря тариф на вывоз мусора для населения снизится на 13%.

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