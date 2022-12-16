Первый этап Восточного обхода планируют построить до конца следующего года
Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Губернатор настроен достроить Восточный обход
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Губернатор Андрей Травников сказал, что «по Восточному обходу появился определенный оптимизм» и что средства на его строительство запланированы на три года вперед.
«По контракту в 2024 году должен завершиться первый этап, достройка всего, что в свое время не достроили. Подрядчики обещали, что сделают все даже к концу 2023 года. », — сообщил губернатор.
Главный вопрос, который удалось решить — это финансирование. Пока речь идет о средствах для первого и второго этапа строительства, которые рассчитаны на три года дорожно-строительных работ.
«По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование. Но в связи с нестабильностью, с тем, что не все проектные организации справляются с тем объемом работ, которые мы им предлагаем, все-таки отменили конкурс и вернемся к этому вопросу в первом квартале», — поделился планами Андрей Травников.
Ранее сообщалось, что Беловодскому району ЛНР Новосибирская область передала новую дорожную технику.