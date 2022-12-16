Первый этап Восточного обхода планируют построить до конца следующего года

«По Южному транзиту был подготовлен конкурс на проектирование. Но в связи с нестабильностью, с тем, что не все проектные организации справляются с тем объемом работ, которые мы им предлагаем, все-таки отменили конкурс и вернемся к этому вопросу в первом квартале», — поделился планами Андрей Травников.