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Без половых контактов: учитель о скандальной вечеринке со школьниками в Черепаново

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
Школьники перебрали с алкоголем в компании учителя

Учитель из Черепаново рассказал о скандальной вечеринке с алкоголем и презервативами

Как заявляет 25-летний педагог Марат Садеков, в половые контакты со школьницами он не вступал, а поведение участников вечеринки не выходило за рамки приличия

Вечеринка со школьниками по случаю увольнения учителя истории из школы в Черепаново носила "классический" характер, объяснил оказавшийся в центре скандала педагог Марат Садеков. Однако, говорит Садеков, "кому-то поплохело, из-за чего весь сыр-бор и начался".

"Родители пришли и забрали тех, кому поплохело. Обычная ситуация, когда кто-то выпил слишком много. Очень важно здесь отметить, зафиксировать, что полового контакта со школьницами у меня не было, нет, и не будет", - рассказал педагог в интервью НГС.

Одной из основных причин своего увольнения из провинциальной школы и переезда в Москву Марат Садеков называет отказ закрыть свои соцсети, как это требовало руководство учебного заведения. По его словам, он разочаровался в педагогической работе и не намерен возвращаться в преподавательской деятельности.

Марат Садеков приехал в Черепаново из Москвы по программе "Учитель для России", однако не отработал двух положенных по контракту лет. На прощальной вечеринке в квартире, которую арендовал учитель, школьники выпивали алкоголь, парили вейпы и слушали лекции о безопасности секса, а бонусом получили презервативы.

Инцидент взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Расследование громкого дела продолжается.

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#Общество#Новосибирская область#Черепаново#Дети#Алкоголь#Вечеринка
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