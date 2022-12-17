Вечеринка со школьниками по случаю увольнения учителя истории из школы в Черепаново носила "классический" характер, объяснил оказавшийся в центре скандала педагог Марат Садеков. Однако, говорит Садеков, "кому-то поплохело, из-за чего весь сыр-бор и начался".
"Родители пришли и забрали тех, кому поплохело. Обычная ситуация, когда кто-то выпил слишком много. Очень важно здесь отметить, зафиксировать, что полового контакта со школьницами у меня не было, нет, и не будет", - рассказал педагог в интервью НГС.
Одной из основных причин своего увольнения из провинциальной школы и переезда в Москву Марат Садеков называет отказ закрыть свои соцсети, как это требовало руководство учебного заведения. По его словам, он разочаровался в педагогической работе и не намерен возвращаться в преподавательской деятельности.
Марат Садеков приехал в Черепаново из Москвы по программе "Учитель для России", однако не отработал двух положенных по контракту лет. На прощальной вечеринке в квартире, которую арендовал учитель, школьники выпивали алкоголь, парили вейпы и слушали лекции о безопасности секса, а бонусом получили презервативы.
Инцидент взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Расследование громкого дела продолжается.