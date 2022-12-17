Одной из основных причин своего увольнения из провинциальной школы и переезда в Москву Марат Садеков называет отказ закрыть свои соцсети, как это требовало руководство учебного заведения. По его словам, он разочаровался в педагогической работе и не намерен возвращаться в преподавательской деятельности.