Региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку обстоятельств трагедии, которая разыгралась в Кировском районе Новосибирска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.
Ранее мы рассказывали, что по пути из магазина домой в районе домов № 291 и 289 по улице Тульской 37-летний мужчина сорвался с мостика, проложенного через водоем с кипятком и погиб. Эта яма существует здесь давно, следователям предстоит выяснить, в том числе, источник ее возникновения.