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В Новосибирске следователи начали проверку после гибели мужчины в яме с кипятком

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
Происходжение смертелльнойт ямы пока неизвестно

Следком изучает обстоятельства гибели человека в яме с кипятком в Новосибирске

Управление Следственного комитета по Новосибирской области изучает все обстоятельства гибели 37-летнего мужчины, который упал в яму с кипятком с самодельного мостика

Региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку обстоятельств трагедии, которая разыгралась в Кировском районе Новосибирска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

Ранее мы рассказывали, что по пути из магазина домой в районе домов № 291 и 289 по улице Тульской 37-летний мужчина сорвался с мостика, проложенного через водоем с кипятком и погиб. Эта яма существует здесь давно, следователям предстоит выяснить, в том числе, источник ее возникновения.

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