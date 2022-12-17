Ранее мы рассказывали, что по пути из магазина домой в районе домов № 291 и 289 по улице Тульской 37-летний мужчина сорвался с мостика, проложенного через водоем с кипятком и погиб. Эта яма существует здесь давно, следователям предстоит выяснить, в том числе, источник ее возникновения.