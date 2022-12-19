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Глава Центрального округа Новосибирска обвиняется в халатности из-за сноса стелы

Сегодня, 11:09
Фото: http://ddtcentr.edusite.ru/p533aa1.html
Сергей Канунников

Центрального округа Сергей Канунников назван виновным в сносе стелы Победы

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по факту сноса стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным издания «Сибкрай», обвинение по статье 293 УК РФ было предъявлено Сергею Канунникову в начале декабря, само дело расследует СКР по Новосибирской области. Обвиняемому грозит штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года. Либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест арест на срок до трех месяцев.

Издание также сообщает, что если приговор будет обвинительным, Канунников потеряет кресло главы округа.

Дело по факту демонтажа стелы в честь 45-летия Великой Победы было возбуждено следственными органами СКР по Новосибирской области по поручению председателя СКР России Александра Бастрыкина 12 сентября 2022 года. 

 

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В августе стало известно, что совет ветеранов совместно с мэрий определили четыре варианта для установки стелы, а ее окончательную судьбу решили 2 сентября на пленуме совета ветеранов. Тогда из четырех предложений выбрали территорию госпиталя инвалидов войн на Лесном шоссе, однако из-за малой проходимости, в отличие от Красного проспекта, от этого варианта отказались.

В сентябре появилась новая версия демонтажа стелы, заявленная мэром Новосибирска на пресс-конференции — стелу попросили перенести в более «выигрышное» место сами ветераны.

19 сентября стелу в честь 45-летия Победы вернули на место в отреставрированном виде.

Однако внимательные новосибирцы выяснили, что за свежей краской скрываются ржавые дефекты.

Прокурор города Роман Сивак потребовал от администрации Центрального округа устранить недостатки.

По данным «Сибкрай.ру» восстановление монумента на прежнем месте продиктовано представлением Следственного комитета, которое было направлено ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой» — фирма намеревалась построить на этом месте гостиницу.

Ранее сообщалось, что 97-летний ветеран из Новосибирска подал в суд на МВД за задержание во время пикета.

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#Общество#Город#Новосибирск#Стела#СКР России#Мэр#Уголовное дело
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