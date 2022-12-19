Глава Центрального округа Новосибирска обвиняется в халатности из-за сноса стелы

По данным издания «Сибкрай», обвинение по статье 293 УК РФ было предъявлено Сергею Канунникову в начале декабря, само дело расследует СКР по Новосибирской области. Обвиняемому грозит штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года. Либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест арест на срок до трех месяцев.