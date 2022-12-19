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Новосибирские дороги пообещали убрать сегодня ночью

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
Уборочная спецтехника

В Новосибирске всю ночь с 19 на 20 декабря будут убирать дороги от снега

Более ста единиц техники будут убирать улицы столицы Сибири в ночь с 19 на 20 декабря.

Сегодняшний снегопад прибавил проблем автолюбителям, которые застряли вечером в многокилометровых пробках. Это при том, что по словам администрации города, сегодня днем на дорогах работало 139 единиц снегоуборочных машин, для обработки дорожной сети использовали 20 с лишним тонн «Бионара» и 234 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород.

На ночную снежную вахту заступят 179 единиц специализированной техники, а а уборка и вывоз снега будут вестись по следующему графику: Дзержинский район — на улице Коршунова, Железнодорожный район — на Владимирской, в Заельцовском районе — на Дуси Ковальчук, в Калининском районе — на Невского, Бардина и Курчатова,  в Кировской районе — на Комсомольской, в Ленинском районе — на Троллейной, в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали, в Первомайском — на Первомайской, в Центральном — на Красном проспекте и на Писарева.

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#Город#Транспорт#Новосибирск#Дорога#Уборка#Ночь
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