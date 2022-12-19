Новосибирские дороги пообещали убрать сегодня ночью

На ночную снежную вахту заступят 179 единиц специализированной техники, а а уборка и вывоз снега будут вестись по следующему графику: Дзержинский район — на улице Коршунова, Железнодорожный район — на Владимирской, в Заельцовском районе — на Дуси Ковальчук, в Калининском районе — на Невского, Бардина и Курчатова, в Кировской районе — на Комсомольской, в Ленинском районе — на Троллейной, в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали, в Первомайском — на Первомайской, в Центральном — на Красном проспекте и на Писарева.