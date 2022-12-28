1 января 2021 года во время запуска новогодних салютов загорелся балкон дома на микрорайоне "Стрижи", пожарные прибыли на место в 00.21, через 15 минут пожар был потушен, обошлось без пострадавших.
При встрече Нового 2020 года пожар произошел из-за того, что фейерверки для запуска установили в сугроб возле многоэтажки. От отдачи система запуска салютов завалилась на бок - выстрелы пришлись по окнам жилого дома. В результате загорелась квартира пенсионеров-инвалидов, чтобы добраться до них и спасти, огнеборцам пришлось ломать дверь в квартиру.
В 2020 году через 39 минут после наступления Нового года в Бердске на пульт пожарной охраны поступил вызов - загорелся балкон в доме №16А на Микрорайоне. Повреждены вещи, деревянные рамы балкона, причина пожара - попадание петарды.
1 января 2018 года петарда попала на балкон квартиры на шестом этаже в доме по ул. Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска. Пожарная бригада за 20 минут устранила огонь, никто не пострадал, но пожар уничтожил все вещи на балконе и стеклопакет.
Новый год в 2015 году надолго запомнился жителям дома на улице Троллейная - 31 декабря в окно квартиры на 8 этаже влетел фейерверк, в это время дома никого не было, поэтому горение не было замечено сразу. Огонь быстро распространился через балкон на соседнюю квартиру. Пожар потушили, пострадавших нет, но личные вещи владельцев загоревшихся квартир сильно пострадали от огня.
Запуск фейерверков и петард можно проводить на открытых местах без деревьев и электрических проводов, радиус до жилых домов должен быть более 50 метров. На площадке не должно быть предметов, которые могут легко загореться. Нельзя наклоняться над запускаемым салютом до запуска, находиться в непосредственной близости от салютов, запускать салюты с рук, при сильном ветре.
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