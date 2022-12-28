Запуск фейерверков и петард можно проводить на открытых местах без деревьев и электрических проводов, радиус до жилых домов должен быть более 50 метров. На площадке не должно быть предметов, которые могут легко загореться. Нельзя наклоняться над запускаемым салютом до запуска, находиться в непосредственной близости от салютов, запускать салюты с рук, при сильном ветре.