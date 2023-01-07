О пропаже мужчины вечером 5 января сообщила его семья, когда он перестал брать трубку телефона и выходить на связь после 18.00. Отследив место, в котором пропавший последний раз выходил на связь по гугл-аккаунту, родственники отправились туда. Но на месте обнаружили только телефон мужчины в сугробе.
Сразу же было написано заявление о пропаже человека, объявления о поиске мужчины 33 лет, среднего телосложения, ростом 187 см, в черной куртке и брюках появилось в новосибирской группе Вконтакте ЛизаАлерт. Через сутки после начала поисков мужчина был найден погибшим.
Женщину из Новосибирска с 5-месячным ребенком на руках задержали в Самаре во время путешествия автостопом.