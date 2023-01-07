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Пропавшего во время командировки таксиста нашли погибшим

Сегодня, 02:53
Фото: группа Вконтакте Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
33-летний мужчина, пропавший за рулем автомобиля Toyota, погиб

Пропавшего 33-летнего водителя Toyota Porte обнаружили погибшим

Михаил Кравченко возвращался из командировки в Чанах на автомобиле Toyota Porte серебристого цвета, 5 января 2023 года около 18.00 часов вечера он перестал выходить на связь. Информация о пропаже 33-летнего мужчины появилась в группе Вконтакте отряда Лиза Алерт Новосибирской области.

О пропаже мужчины вечером 5 января сообщила его семья, когда он перестал брать трубку телефона и выходить на связь после 18.00. Отследив место, в котором пропавший последний раз выходил на связь по гугл-аккаунту, родственники отправились туда. Но на месте обнаружили только телефон мужчины в сугробе.

Сразу же было написано заявление о пропаже человека, объявления о поиске мужчины 33 лет, среднего телосложения, ростом 187 см, в черной куртке и брюках появилось в новосибирской группе Вконтакте ЛизаАлерт. Через сутки после начала поисков мужчина был найден погибшим.

Женщину из Новосибирска с 5-месячным ребенком на руках задержали в Самаре во время путешествия автостопом.

#Ольга Храмушкина#Происшествия#Город#Криминал#Новосибирск#Погиб#Таксист#Пропал
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