О пропаже мужчины вечером 5 января сообщила его семья, когда он перестал брать трубку телефона и выходить на связь после 18.00. Отследив место, в котором пропавший последний раз выходил на связь по гугл-аккаунту, родственники отправились туда. Но на месте обнаружили только телефон мужчины в сугробе.