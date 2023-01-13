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В Новосибирске не отменят рождественские купания в проруби из-за эпидемии гриппа

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Массовые омовения в купелях пройдут по традиционному сценарию

Рождественские купели откроют в Новосибирске на фоне роста заболеваемости гриппом

Мэрия Новосибирска не намерена запрещать крестный ход и купания в купелях на Рождество из-за возможного распространения вирусных заболеваний. Ранее о таких ограничениях объявили в городе Бердске

Традиционные купания в прорубях на Рождество в январе 2023 года пройдут в Новосибирске в обычном режиме, без ограничений. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 13 января.

"Пока таких решений (о закрытии купелей, прим.ред.) мы не принимали. У нас ограниченное количество купелей планируется, традиционные места есть, не менее четырех купелей наших муниципальных и одну у нас МЧС организует. И пока мы не собираемся отказываться от этой традиции, наоборот, это такой призыв к закаливанию, к здоровому образу жизни", - сказал глава муниципалитета.

Накануне в Бердске, городе-спутнике Новосибирска представитель местного православного прихода заявил, что церковь не будет в этом году строить купель и организовывать массовые купания, поскольку в городе продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске официально будут работать шесть купелей.

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#Общество#Новосибирск#Купели#Рождество#ОРВИ
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