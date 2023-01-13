Традиционные купания в прорубях на Рождество в январе 2023 года пройдут в Новосибирске в обычном режиме, без ограничений. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 13 января.
"Пока таких решений (о закрытии купелей, прим.ред.) мы не принимали. У нас ограниченное количество купелей планируется, традиционные места есть, не менее четырех купелей наших муниципальных и одну у нас МЧС организует. И пока мы не собираемся отказываться от этой традиции, наоборот, это такой призыв к закаливанию, к здоровому образу жизни", - сказал глава муниципалитета.
Накануне в Бердске, городе-спутнике Новосибирска представитель местного православного прихода заявил, что церковь не будет в этом году строить купель и организовывать массовые купания, поскольку в городе продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске официально будут работать шесть купелей.