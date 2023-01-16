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Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Защищавшая двор сибирячка перекрыла проезд мусорным баком

Сегодня, 07:30
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Конфликт на улице Лазурная
В Новосибирске женщина защищала двор от сквозного проезда, перегородив мусорным баком автодорогу.

В понедельник, 16 января, видео запись конфликта выложили в ВК-сообществе “АСТ-54”. На опубликованных кадрах видно, что акция сибирячки собрала во дворе не менее семи автомобилей. 

Водители и даже рядовые прохожие пытались убедить женщину разблокировать проезд. Однако диалог между сторонами конфликта едва не дошел до драки. Сибирячка активно бранилась с автомобилистами и подкрепляла слова неприличными жестами. Один мужчина был настолько раздосадован ее действиями, что толкнул активистку. 

Жильцы дома, чей двор защищала сибирячка отметили ее старания, на одним из видео отчетливо слышен комментарий “молодец”. 

В комментариях к посту новосибирцы уточняют причины произошедшего. Конфликт произошел на улице Лазурная, автомобилисты срезали через двор, из-за ДТП на ближайшей магистрали.

Atas.info также сообщал о предупреждении синоптиков насчет снегопадов на протяжении всей текущей недели в Новосибирской области.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Проезд#Мусорный бак#Драка
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