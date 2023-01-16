Защищавшая двор сибирячка перекрыла проезд мусорным баком

Водители и даже рядовые прохожие пытались убедить женщину разблокировать проезд. Однако диалог между сторонами конфликта едва не дошел до драки. Сибирячка активно бранилась с автомобилистами и подкрепляла слова неприличными жестами. Один мужчина был настолько раздосадован ее действиями, что толкнул активистку.