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Мусорный бак

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2024
Отрезанную голову нашли недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
В Новосибирске жители Хилокского жилмассива пожаловались на очередную неприятную находку, сделанную утром в мусорном баке, сообщают соцсети.
16 июня, 05:52
Новосибирцам показали фото выброшенного в мусорку младенца
Опубликованные фотографии младенца, найденного в мусорном баке в Новосибирске. Снимки показал Следственный комитет.
22 февраля, 04:26
2023
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов — чья ответственность?
В адрес регоператора поступают жалобы на некачественный вывоз ТКО, но в этом процессе есть несколько стадий. Разбираемся, кто и за что отвечает.
29 ноября 2023, 12:06
У регоператора МУП «САХ» сменился адрес приема — куда обращаться с 10 августа?
8 августа 2023, 09:08
МУП «САХ» проверил заключение договоров арендаторами Центрального рынка Новосибирска
11 июля 2023, 08:57
Кафе «Вилка-ложка» и Dudnik проверили на наличие договоров на вывоз мусора с МУП САХ
27 июня 2023, 06:19
Подростки выкатили мусорный бак на ж/д пути в Новосибирске — за минуту до электрички
Подростки поставили мусорный бак на железнодорожные пути: правда, вскоре они одумались, об этой ситуации рассказали очевидцы в соцсетях.
8 июня 2023, 09:11
Защищавшая двор сибирячка перекрыла проезд мусорным баком
В Новосибирске женщина защищала двор от сквозного проезда, перегородив мусорным баком автодорогу.
16 января 2023, 07:30

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