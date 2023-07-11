Региональный оператор активно проводит работы по проверке наличия заключенных договоров на услугу обращения с ТКО. 11 июля представители компании МУП «САХ» организовали проверку юридических лиц на территории Центрального рынка. С рядом арендаторов не был заключен договор на вывоз ТКО. Опрос работающих в павильонах и на уличных площадках торговцев показал, что они складировали мусор в контейнеры.