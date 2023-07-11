Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Региональный оператор активно проводит работы по проверке наличия заключенных договоров на услугу обращения с ТКО. 11 июля представители компании МУП «САХ» организовали проверку юридических лиц на территории Центрального рынка. С рядом арендаторов не был заключен договор на вывоз ТКО. Опрос работающих в павильонах и на уличных площадках торговцев показал, что они складировали мусор в контейнеры.
Региональный оператор продолжал оказывать услуги вывоза ТКО на данном участке в рамках договора с прежним регоператором «Экология-Новосибирск», но в связи с отсутствием договора оказание услуг было приостановлено. На момент проверки контейнер был переполнен.
В процессе проверки удалось достичь договоренности с собственником помещений, арендаторы будут извещены о необходимости заключить договор на вывоз ТКО.
Начальник отдела обслуживания клиентов Елена Игнатовская отметила, что «согласно законодательству собственники ТКО обязаны заключить договор с региональным оператором на услугу по обращению с ТКО.
При этом, если собственник нежилого помещения, сдавая его в аренду, может предусмотреть в договоре аренды, что договор на услуги по обращению с ТКО заключает арендатор, он обязан уведомить арендатора в необходимости заключения договора».
Кроме того, Елена Игнатовская добавила, что порядок заключения договора максимально прост, достаточно добавить карточку предприятия на сайт регоператора и подать заявку через форму обратной связи с указанием категории предприятия, адреса площадки и ряда других нюансов. В течение 15 дней регоператор рассматривает заявку и заключает договор.
В Новосибирской области планируют построить полигон для переработки отходов на основе инновационных технологий по изготовлению топлива и компоста из отходов.