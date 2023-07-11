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МУП «САХ» проверил заключение договоров арендаторами Центрального рынка Новосибирска

11 июля 2023, 08:57
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Центральный рынок Новосибирска

В Новосибирске регоператор организует выездные проверки на наличие договоров

Представители МУП «САХ» 11 июля выехали на проверку в район Центрального рынка Новосибирска, как оказалось, у ряда арендодателей отсутствует договор на вывоз отходов, при этом все они складируют мусор в контейнеры на специально отведенных для этого площадках.

Региональный оператор активно проводит работы по проверке наличия заключенных договоров на услугу обращения с ТКО. 11 июля представители компании МУП «САХ» организовали проверку юридических лиц на территории Центрального рынка. С рядом арендаторов не был заключен договор на вывоз ТКО. Опрос работающих в павильонах и на уличных площадках торговцев показал, что они складировали мусор в контейнеры.

Региональный оператор продолжал оказывать услуги вывоза ТКО на данном участке в рамках договора с прежним регоператором «Экология-Новосибирск», но в связи с отсутствием договора оказание услуг было приостановлено. На момент проверки контейнер был переполнен.

Центральный рынок НовосибирскаЦентральный рынок Новосибирска
Центральный рынок НовосибирскаЦентральный рынок Новосибирска
Центральный рынок НовосибирскаЦентральный рынок Новосибирска
Центральный рынок НовосибирскаЦентральный рынок Новосибирска
Центральный рынок Новосибирска
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

В процессе проверки удалось достичь договоренности с собственником помещений, арендаторы будут извещены о необходимости заключить договор на вывоз ТКО.

Начальник отдела обслуживания клиентов Елена Игнатовская отметила, что «согласно законодательству собственники ТКО обязаны заключить договор с региональным оператором на услугу по обращению с ТКО.

При этом, если собственник нежилого помещения, сдавая его в аренду, может предусмотреть в договоре аренды, что договор на услуги по обращению с ТКО заключает арендатор, он обязан уведомить арендатора в необходимости заключения договора».

Кроме того, Елена Игнатовская добавила, что порядок заключения договора максимально прост, достаточно добавить карточку предприятия на сайт регоператора и подать заявку через форму обратной связи с указанием категории предприятия, адреса площадки и ряда других нюансов. В течение 15 дней регоператор рассматривает заявку и заключает договор.

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#Ольга Храмушкина#Центральный рынок#Мусор#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Мусорный бак
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