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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

70-летняя старушка едва не осталась без жилья

Сегодня, 15:56
Фото: 1MI
Пенсиноерка из Новосибирской области едва не осталась без собственности.
Прокуратура Новосибирской области помогла пенсионерке отстоять права на собственность у куйбышевской администрации.

Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области, 70-летняя жительница Куйбышева не могла приватизировать квартиру из-за органов местного самоуправления. 

Пенсионерка имела права на жилплощадь, из-за длительного проживания по договору социального найма. Однако чиновники отказали старушке, мотивировав это тем, что она не смогла подтвердить период и место проживания до 2001 года. 

Прокурор Куйбышевского района обратился в суд с требованием признать права пенсионерки. Правозащитники настаивали, что в силу своего пожилого возраста и здоровья, не обладая юридическими знаниями, гражданка не смогла защитить свои жилищные права. 

17 января Куйбышевский районный суд встал на сторону пенсионерки и восстановил право на приватизацию занимаемого жилья. 

Ранее Atas.info сообщал о новосибирском экс-руководителе региональной структуры РЖД, который предстанет перед судом по обвинению во взятке.

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#Новосибирская область#Пркуратура#Старушка#Квартира#Происшествия
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