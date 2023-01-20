70-летняя старушка едва не осталась без жилья

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области, 70-летняя жительница Куйбышева не могла приватизировать квартиру из-за органов местного самоуправления.
Пенсионерка имела права на жилплощадь, из-за длительного проживания по договору социального найма. Однако чиновники отказали старушке, мотивировав это тем, что она не смогла подтвердить период и место проживания до 2001 года.
Прокурор Куйбышевского района обратился в суд с требованием признать права пенсионерки. Правозащитники настаивали, что в силу своего пожилого возраста и здоровья, не обладая юридическими знаниями, гражданка не смогла защитить свои жилищные права.
17 января Куйбышевский районный суд встал на сторону пенсионерки и восстановил право на приватизацию занимаемого жилья.
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