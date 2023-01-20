Новосибирца пытался зарезать вор из Кемеровской области

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
По данным следствия, злоумышленник заранее договорился с пострадавшим о покупке машины по интернету. Однако, 17 января на месте встречи в Новосибирске житель Кемеровской области напал на владельца автомобиля. Оба мужчины находились в салоне, когда нападавший нанес несколько ударов ножом , однако пострадавшей успел выйти из машины и скрыться.
Следователи в кооперации с сотрудниками МВД области оперативно выследили и задержали преступника.
Железнодорожный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области уже предъявил обвинение 29-летнему жителю Кемеровской области по п. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 - покушение на убийство, сопряженное с разбоем.
В качестве меры пресечения нападавшему избрали нахождение в СИЗО.
Расследование уголовного дела продолжается.
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