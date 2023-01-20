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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Новосибирца пытался зарезать вор из Кемеровской области

Сегодня, 15:20
Фото: 1MI
Житель Кемеровской области пытался убить новосибирца чтобы заполучить дорогой автомобиль.

В Новосибирске приезжий с ножом напал на мужчину, продающего премиальную машину

Следственный комитет России сообщил о нападении прибывшего из Кемеровской области покупателя на хозяина элитного автомобиля.

По данным следствия, злоумышленник заранее договорился с пострадавшим о покупке машины по интернету. Однако, 17 января на месте встречи в Новосибирске житель Кемеровской области напал на владельца автомобиля. Оба мужчины находились в салоне, когда нападавший нанес несколько ударов ножом , однако пострадавшей успел выйти из машины и скрыться. 

Следователи в кооперации с сотрудниками МВД области оперативно выследили и задержали преступника. 

Железнодорожный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области уже предъявил обвинение 29-летнему жителю Кемеровской области по п. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 - покушение на убийство, сопряженное с разбоем. 

В качестве меры пресечения нападавшему избрали нахождение в СИЗО. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Atas.info сообщал о смерти девушки, выпавшей с балкона в центре Новосибирска.

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#Новосибирск#Нож#Нападение#Машина#Происшествия#Кемеровская область
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