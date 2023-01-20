Новосибирца пытался зарезать вор из Кемеровской области

По данным следствия, злоумышленник заранее договорился с пострадавшим о покупке машины по интернету. Однако, 17 января на месте встречи в Новосибирске житель Кемеровской области напал на владельца автомобиля. Оба мужчины находились в салоне, когда нападавший нанес несколько ударов ножом , однако пострадавшей успел выйти из машины и скрыться.