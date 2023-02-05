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В Новосибирске объявлен конкурс на демонтаж ледяных фигур, украшавших Театральную площадь во время новогодних праздников. Как следует из карточки на сайте госзакупок, заказчиком выступает муниципальная "Городская дирекция творческих программ". Начальная цена контракта 515 833,33 руб.
За эти деньги победитель конкурса в срок до 14 февраля должен демонтировать электропроводку и разобрать ледяные фигуры. С площади предстоит вывести около 540 кубометров льда, а гирлянды и украшения доставить на муниципальный склад.
Новогоднюю иллюминацию на театральной площади стали снимать в пятницу, 3 февраля. Предполагается, что демонтаж елки начнется в следующие выходные.