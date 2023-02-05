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Published Сегодня, 02:49

Modified Сегодня, 02:51

Updated Сегодня, 02:51

В Новосибирске ищут подрядчика для демонтажа ледяных новогодних фигур

5 февраля 2023, 02:49
Фото: atas.info
Елку с главной площади Новосибирска уберут через неделю

Конкурс на демонтаж ледяных фигур объявлен в Новосибирске

За очистку Театральной площади от праздничных украшений мэрия Новосибирск готова заплатить более полумиллиона рублей

В Новосибирске объявлен конкурс на демонтаж ледяных фигур, украшавших Театральную площадь во время новогодних праздников. Как следует из карточки на сайте госзакупок, заказчиком выступает муниципальная "Городская дирекция творческих программ". Начальная цена контракта 515 833,33 руб.

За эти деньги победитель конкурса в срок до 14 февраля должен демонтировать электропроводку и разобрать ледяные фигуры. С площади предстоит вывести около 540 кубометров льда, а гирлянды и украшения доставить на муниципальный склад.

Новогоднюю иллюминацию на театральной площади стали снимать в пятницу, 3 февраля. Предполагается, что демонтаж елки начнется в следующие выходные.

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#Конкурс#Демонтаж#Украшения#Город#Новый год#Новосибирск
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