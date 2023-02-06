Между тем, по данным полиции, драка произошла в конце января. 20-летний студент вместе с братом выпивали в одном из баров в центре города. По пути домой, во втором часу ночи, около питейных заведений на углу Красного Проспекта и улицы Максима Горького они заметили, как трое мужчин оскорбляют девушку. Молодые люди решили вступиться за нее, но агрессивная троица набросилась на них с кулаками.