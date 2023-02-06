Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прочил возбудить дело и исследовать все обстоятельства инцидента, который, как говорится на сайте СК, произошел в Новосибирске в ночь на 4 февраля. В центре города студент вступился за девушку и был избит группой агрессивных людей. В драке молодой человек получил ножевые ранения.
Между тем, по данным полиции, драка произошла в конце января. 20-летний студент вместе с братом выпивали в одном из баров в центре города. По пути домой, во втором часу ночи, около питейных заведений на углу Красного Проспекта и улицы Максима Горького они заметили, как трое мужчин оскорбляют девушку. Молодые люди решили вступиться за нее, но агрессивная троица набросилась на них с кулаками.
На помощь хулиганам из бара выскочили еще трое. Братья попытались спастись бегством, но около фонтана в Первомайском сквере их снова настигли, повалили, стали запинывать ногами, а один из агрессоров вонзил нож в спину и грудь студенту. Драка прекратилась после появления полицейского патруля. Раненого доставили в больницу, прооперировали, его жизнь вне опасности. Кроме того, у парня сломана рука, сообщает издание Ом1.