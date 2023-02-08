Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Только после вмешательства городской прокуратуры мэр Анатолий Локоть отозвал ранее выданное мэрией разрешение на снос 931 дерева в районе Нижней Ельцовки, на территории бышего детского лагеря "Юный медик". Вот только сосны там начали уничтожать еще в субботу, 4 февраля - компания Д-54 готовит площадку под строительство жилого комплекса. И если бы не местные активисты, которые своими телами преграждали путь технике, лес был бы уже зачищен. Сколько деревьев остались нетронутыми к моменту, когда муниципалитет вынужден был прекратить действие порубочного билета, вопрос риторический.
Наконец-то названа дата, когда в новом ЛДС в Левобережье пройдет первый хоккейный матч - 21 февраля. Но болельщики могут не напрягаться. Речь идет о том, что на лед с клюшками выйдут команды силовиков. Так они традиционно отметят наступающий Дешь защитника Отечества. Такие ледовые баталии интересны только родственникам и друзьям игроков. Вопрос же, когды мы увидим на этом льду ХК "Сибирь" пока остается открытым.
Напомним, открытие нового ледового дворца спорта на левом берегу Новосибирска - это одно из самых громких событий 2023 года. Его начали возводить к МЧМ по хоккею и обещали сдать в эксплуатацию до конца прошлого года, но сроки периодически сдвигались по разным причинам.
И вновь ньюсмейкером выступает надзорный орган. Ранее горожане жаловались, что на улице Днепровской, в частном питомнике, содержат десятки измученных собак. Они заражены глистами и блохами. Некоторых смогли спасти волонтеры. Но большая часть животных осталась погибать в маленьких клетках. В итоге собак изъяли представители прокуратуры и отправли на передержку в хорошие руки. А против владельцев питомника завели уголовное дело, которым будет заниматься Следственный комитет.