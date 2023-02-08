Наконец-то названа дата, когда в новом ЛДС в Левобережье пройдет первый хоккейный матч - 21 февраля. Но болельщики могут не напрягаться. Речь идет о том, что на лед с клюшками выйдут команды силовиков. Так они традиционно отметят наступающий Дешь защитника Отечества. Такие ледовые баталии интересны только родственникам и друзьям игроков. Вопрос же, когды мы увидим на этом льду ХК "Сибирь" пока остается открытым.



Напомним, открытие нового ледового дворца спорта на левом берегу Новосибирска - это одно из самых громких событий 2023 года. Его начали возводить к МЧМ по хоккею и обещали сдать в эксплуатацию до конца прошлого года, но сроки периодически сдвигались по разным причинам.