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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Запрет на вырубку леса, дата первого матча в ЛДС, спасение собак от издевательств

8 февраля 2023, 12:22
Фото: atas.info
Главные новости за 8 февраля
Среда, 8 февраля в Новосибирске: в Нижней Ельцовке запретили рубить сосны, первый матч в новом ЛДС сыграют в конце февраля, прокуратуры вызвала из рук заводчиков измеченных собах, которых держали на морозе

Мэр Локоть запретил рубить уже срубленные деревья

Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке
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Только после вмешательства городской прокуратуры мэр Анатолий Локоть отозвал ранее выданное мэрией разрешение на снос 931 дерева в районе Нижней Ельцовки, на территории бышего детского лагеря "Юный медик". Вот только сосны там начали уничтожать еще в субботу, 4 февраля - компания Д-54 готовит площадку под строительство жилого комплекса. И если бы не местные активисты, которые своими телами преграждали путь технике, лес был бы уже зачищен. Сколько деревьев остались нетронутыми к моменту, когда муниципалитет вынужден был прекратить действие порубочного билета, вопрос риторический. 

Определена дата первого матча в новом ЛДС. Но играть будут не хоккеисты

В Новосибирске первый матч в новом ЛДС состоится 21 февраля
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Наконец-то названа дата, когда в новом ЛДС в Левобережье пройдет первый хоккейный матч - 21 февраля. Но болельщики могут не напрягаться. Речь идет о том, что на лед с клюшками выйдут команды силовиков. Так они традиционно отметят наступающий Дешь защитника Отечества. Такие ледовые баталии интересны только родственникам и друзьям игроков. Вопрос же, когды мы увидим на этом льду ХК "Сибирь" пока остается открытым.

Напомним, открытие нового ледового дворца спорта на левом берегу Новосибирска - это одно из самых громких событий 2023 года. Его начали возводить к МЧМ по хоккею и обещали сдать в эксплуатацию до конца прошлого года, но сроки периодически сдвигались по разным причинам.

Больных собак спасли из частного питомника

В Новосибирске прокуратура спасла измученных собак из частного питомника
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И вновь ньюсмейкером выступает надзорный орган. Ранее горожане жаловались, что на улице Днепровской, в частном питомнике, содержат десятки измученных собак.  Они заражены глистами и блохами. Некоторых смогли спасти волонтеры. Но большая часть животных осталась погибать в маленьких клетках. В итоге собак изъяли представители прокуратуры и отправли на передержку в хорошие руки. А против владельцев питомника завели уголовное дело, которым будет заниматься Следственный комитет.

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