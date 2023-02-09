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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Из-за взрыва газа в Новосибирске погиб случайный прохожий - работник метрополитена

9 февраля 2023, 12:38
Фото: Александр Дурасов/ВК
Мужчина шел на работу
При взрыве газа и обрушения подъездов в пятиэтажном доме на улице Линейной погиб работник метрополитена, который проходил мимо.

Утром 9 февраля в Новосибирске на улице Линейной в доме № 39 произошел взрыв из-за утечки газа. Среди погибших 7 человек, в том числе случайный прохожий – Александр Дурасов.

Мужчина трудился в Новосибирском метрополитене и направлялся на работу. Он шел мимо дома в 7 утра: тогда то и прогремел взрыв. Тело Александра нашли под завалами, а в его кармане был пропуск на работу.

В пресс-службе подземки подтвердили НГС смерть сотрудника. Его родные вспоминают как творческого и отзывчивого человека.

Также среди завалов нашли тела женщины и ее 2-летней дочки. После услышанного глава семейства, которого не было в момент взрыва в доме, не смог отойти от шока и обратился к психологам. Мужчина долго стоял на коленях.

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