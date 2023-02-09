Из-за взрыва газа в Новосибирске погиб случайный прохожий - работник метрополитена

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Утром 9 февраля в Новосибирске на улице Линейной в доме № 39 произошел взрыв из-за утечки газа. Среди погибших 7 человек, в том числе случайный прохожий – Александр Дурасов.
Мужчина трудился в Новосибирском метрополитене и направлялся на работу. Он шел мимо дома в 7 утра: тогда то и прогремел взрыв. Тело Александра нашли под завалами, а в его кармане был пропуск на работу.
В пресс-службе подземки подтвердили НГС смерть сотрудника. Его родные вспоминают как творческого и отзывчивого человека.
Также среди завалов нашли тела женщины и ее 2-летней дочки. После услышанного глава семейства, которого не было в момент взрыва в доме, не смог отойти от шока и обратился к психологам. Мужчина долго стоял на коленях.