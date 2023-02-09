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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

«Минуту тишины» объявляют на месте обрушения дома на Линейной в Новосибирске

9 февраля 2023, 10:40
Фото: atas.info
Завалы дома разгребают с самого утра
В Новосибирске спасатели продолжают работы на месте взорвавшегося дома в Заельцовском районе Новосибирска. Через какое-то время у разрушенного дома соблюдают «минуту тишины», подробности рассказали в ГУ МЧС.

Утечка газа спровоцировала взрыв в доме на улице Линейной, 39. Дом частично обрушился рано утром 9 февраля. Повредились 2 и 3 подъезды.

Чтобы ликвидировать последствия обрушения подъезда пятиэтажки, спасатели с помощью техники сдвигают обрушившиеся конструкции, под которыми могут находиться люди. Проведение работ осложняет мороз.

На месте продолжают трудиться 283 человека и 83 единицы спецтехники. Спасатели с определенными промежутками времени объявляют «минуту тишины», когда замолкает вся техника, чтобы услышать голос пострадавших.

Напомним, что в результате ЧП погибли 5 человек, в том числе 2-летний ребенок. В больницах находятся 11 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. До сих пор ничего неизвестно о судьбе 10 жильцов.

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#Эмилия Губарева#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Пострадавшие#Происшествия#Общество#Новосибирск
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