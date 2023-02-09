«Минуту тишины» объявляют на месте обрушения дома на Линейной в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Утечка газа спровоцировала взрыв в доме на улице Линейной, 39. Дом частично обрушился рано утром 9 февраля. Повредились 2 и 3 подъезды.
Чтобы ликвидировать последствия обрушения подъезда пятиэтажки, спасатели с помощью техники сдвигают обрушившиеся конструкции, под которыми могут находиться люди. Проведение работ осложняет мороз.
На месте продолжают трудиться 283 человека и 83 единицы спецтехники. Спасатели с определенными промежутками времени объявляют «минуту тишины», когда замолкает вся техника, чтобы услышать голос пострадавших.
Напомним, что в результате ЧП погибли 5 человек, в том числе 2-летний ребенок. В больницах находятся 11 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. До сих пор ничего неизвестно о судьбе 10 жильцов.