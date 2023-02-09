Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В здании по улице Фрунзе, 124 в Новосибирске нагрянули сотрудники правоохранительных органов и проводят обыски. По данным информации 2ГИС, там располагаются офисы газовых компаний: «Газпром газораспределение Томск», АО «СибирьГазСервис» и «Аварийная газовая служба».
Об оперативных работах сообщил источник «НДН. Инфо». По его словам, всех сотрудников вывели в коридоры, а в кабинетах работают силовики. Однако официально эта информация не подтверждена.
В пресс-службе УФСБ по региону о происходящей ситуации не в курсе, в ГУ МВД комментировать отказались, а СУ СК объяснили, что «продолжаются следственные действия».
Напомним, что в четверг, 9 февраля на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа в жилом доме. В завалах нашли пять погибших и 11 пострадавших. За день до трагедии в доме орудовали мошенники, которые представились сотрудниками некой газовой службы.