Напомним, что в четверг, 9 февраля на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа в жилом доме. В завалах нашли пять погибших и 11 пострадавших. За день до трагедии в доме орудовали мошенники, которые представились сотрудниками некой газовой службы.