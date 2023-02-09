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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Силовики получили фото мошенников, вероятно причастных к взрыву в доме в Новосибирске

9 февраля 2023, 11:05
Фото: atas.info
Мошенники приходили в дом за день до трагедии

В Новосибирске правоохранители получили фото подозреваемых по делу о взрыве дома

Силовики показывают жильцам взорвавшегося дома на улице Линейной фотографии возможных мошенников, которые орудовали за день до трагедии под видом сотрудников газовой службы.

Мошенники могут быть причастными к взрыву газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля. Ранее Atas.info рассказала глава «Облгаза» Татьяна Пьянова, что на этой неделе в районе активизировались «газовые» мошенники. Более того, в тот дом, где произошло ЧП, за день приходили эти мошенники. Они установили к оборудованию несертифицированный шланг.

Все эти детали сейчас выясняют правоохранители. Ведется опрос жильцов: им показывают фотографию людей, которые могут быть причастны к трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что из-за взрыва газа в доме № 39 на улице Линейной пострадали 11 человек. Также есть и погибшие – 5 человек, в том числе двухлетний ребенок.

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