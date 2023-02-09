Мошенники могут быть причастными к взрыву газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля. Ранее Atas.info рассказала глава «Облгаза» Татьяна Пьянова, что на этой неделе в районе активизировались «газовые» мошенники. Более того, в тот дом, где произошло ЧП, за день приходили эти мошенники. Они установили к оборудованию несертифицированный шланг.