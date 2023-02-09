Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Мошенники могут быть причастными к взрыву газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля. Ранее Atas.info рассказала глава «Облгаза» Татьяна Пьянова, что на этой неделе в районе активизировались «газовые» мошенники. Более того, в тот дом, где произошло ЧП, за день приходили эти мошенники. Они установили к оборудованию несертифицированный шланг.
Все эти детали сейчас выясняют правоохранители. Ведется опрос жильцов: им показывают фотографию людей, которые могут быть причастны к трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, что из-за взрыва газа в доме № 39 на улице Линейной пострадали 11 человек. Также есть и погибшие – 5 человек, в том числе двухлетний ребенок.