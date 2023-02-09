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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Хотел одну, но убил вторую: под Новосибирском мужчину упекли в колонию на 19 лет

9 февраля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Мужчина был пьян

В Новосибирской области мужчине дали 19 лет колонии за убийство и покушение

В Новосибирской области 50-летний мужчина сядет в тюрьму на 19 лет за убийство и покушение на убийство, подробности рассказали в прокуратуре региона.

По данным ведомства, все произошло летом 2021 года в селе Прокудское Коченевского района в одном из домов. Мужчина был пьян и предложил женщине выпить с ним алкоголь, но та отказала.

Между ними произошла ссора, в итоге он взял за волосы потерпевшую, протащил в сени дома, повалил на пол и начал ее резать ножом. Жертва защищалась, как могла и выжила, однако преступник об этом не знал.

После содеянного, он вышел на улицу и встретил другую знакомую, которая, по его словам, могла всем рассказать о преступлении. Со второй жертвой злоумышленник расправился таким же способом, и выжить ей не удалось.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство и убийство. Суд приговорил виновного к 19 годам колонии. Приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Нож#Погиб#Общество#Криминал#Новосибирская область
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