Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По данным ведомства, все произошло летом 2021 года в селе Прокудское Коченевского района в одном из домов. Мужчина был пьян и предложил женщине выпить с ним алкоголь, но та отказала.
Между ними произошла ссора, в итоге он взял за волосы потерпевшую, протащил в сени дома, повалил на пол и начал ее резать ножом. Жертва защищалась, как могла и выжила, однако преступник об этом не знал.
После содеянного, он вышел на улицу и встретил другую знакомую, которая, по его словам, могла всем рассказать о преступлении. Со второй жертвой злоумышленник расправился таким же способом, и выжить ей не удалось.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство и убийство. Суд приговорил виновного к 19 годам колонии. Приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.