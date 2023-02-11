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Published Сегодня, 03:05

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Updated Сегодня, 03:07

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших при взрыве дома в Новосибирске

11 февраля 2023, 03:05
Фото: 1MI
Патриарх призвал помогать нуждающимся в связи с трагедией
В связи с гибелью людей при взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл принес соболезнования.

Глава РПЦ в своей речи отметил, что сейчас важно оказать поддержку всем, кого коснулась трагедия в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа в доме – разрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек, 21 пострадали.

– Выражаю надежду на то, что власти Новосибирской области не оставят без должной заботы семьи погибших и пострадавших. Священнослужители Новосибирской епархии, со своей стороны, готовы оказать им всю возможную духовную и пастырскую помощь, –  сказал Патриарх Кирилл.

В Новосибирской епархии помогают пострадавшим: собирают вещи, продукты и лекарства. Первая партия гуманитарной помощи уже отправлена жильцам разрушенного дома.

Напомним, что 10 февраля официально стало днем траура в Новосибирской области. 

Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников
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#Эмилия Губарева#Церковь#Вера#ЧП#Погиб#Взрыв#Дом#Пострадавшие#Общество#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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