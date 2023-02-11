Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших при взрыве дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Глава РПЦ в своей речи отметил, что сейчас важно оказать поддержку всем, кого коснулась трагедия в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа в доме – разрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек, 21 пострадали.
– Выражаю надежду на то, что власти Новосибирской области не оставят без должной заботы семьи погибших и пострадавших. Священнослужители Новосибирской епархии, со своей стороны, готовы оказать им всю возможную духовную и пастырскую помощь, – сказал Патриарх Кирилл.
В Новосибирской епархии помогают пострадавшим: собирают вещи, продукты и лекарства. Первая партия гуманитарной помощи уже отправлена жильцам разрушенного дома.
Напомним, что 10 февраля официально стало днем траура в Новосибирской области.