Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным погибших при взрыве дома в Новосибирске

Глава РПЦ в своей речи отметил, что сейчас важно оказать поддержку всем, кого коснулась трагедия в Новосибирске. 9 февраля произошел взрыв газа в доме – разрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек, 21 пострадали.