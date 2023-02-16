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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В Новосибирске спасатели с автовышкой помогают доставать вещи пострадавших при взрыве

16 февраля 2023, 04:47
Фото: МАСС
Вещи продолжают забирать жильцы
В Новосибирске жильцам обрушенного дома на Линейной помогают доставать вещи из квартир, сообщают в МАСС.

На улице Линейная в доме № 39 произошла утечка газа, в результате которой прогремел взрыв. Там обрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 14 человек.

Существует угроза повторного обрушения дома, так как сейчас конструкция неустойчива. Изначально жильцам дома разрешали брать только необходимые вещи, без мебели. Спасатели МАСС продолжают обеспечивать безопасность граждан, которые забирают вещи из аварийных квартир.

«Спасатели оценивают риск и саму возможность нахождения в том или ином помещении, помогают пожилым людям и женщинам в выносе крупных вещей. Для попадания в некоторые квартиры привлекается автовышка», - уточняют в МАСС.

Работы проводятся только днем. По окончании работ каждый вечер объект сдаётся под охрану сотрудникам полиции.

Фото: МАСС
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#Эмилия Губарева#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв#ЧП#Дом#Пострадавшие#Общество#Город#Новосибирск
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