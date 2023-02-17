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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Детский суицид в Новосибирской области – 21 ребенок погиб в 2022 году

17 февраля 2023, 04:16
Фото: 1MI
В результате суицида погиб 21 ребенок

21 ребенок в Новосибирской области покончил с собой в 2022 году

Прокурор региона Александр Бучман во время итоговой коллегии сообщил, что в Новосибирской области было зафиксировано 147 попыток суицида среди детей.

В результате самоубийства погиб 21 несовершеннолетний. Количество суицидов с участием детей выросло, подчеркнул Бучман. Прокурор поручил усилить профилактические работы с детьми и подростками.

Также стало известно, что в 2022 году выросло количество преступлений, которые совершали подростки в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация с преступностью несовершеннолетних в минувшем году ухудшилась в 22 районах области.

Новосибирская область лидирует по показателям младенческой смертности в СФО
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Напомним, что Новосибирская область на 1-ом месте по показателям младенческой смертности в Сибири. На втором месте Красноярский край, где до года умерло 137 младенцев. Третье место у Иркутской области, где в прошлом году умерло 120 младенцев.

Читайте также о том, что ранее 11-летний мальчик свел счеты с жизнью. После этого была найдена предсмертная записка. 

Умерший 11-летний пятиклассник в Новосибирске оставил предсмертную записку
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#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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