Детский суицид в Новосибирской области – 21 ребенок погиб в 2022 году

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 05:38
В результате самоубийства погиб 21 несовершеннолетний. Количество суицидов с участием детей выросло, подчеркнул Бучман. Прокурор поручил усилить профилактические работы с детьми и подростками.
Также стало известно, что в 2022 году выросло количество преступлений, которые совершали подростки в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация с преступностью несовершеннолетних в минувшем году ухудшилась в 22 районах области.
Напомним, что Новосибирская область на 1-ом месте по показателям младенческой смертности в Сибири. На втором месте Красноярский край, где до года умерло 137 младенцев. Третье место у Иркутской области, где в прошлом году умерло 120 младенцев.
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