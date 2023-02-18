Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
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Updated Сегодня, 03:27
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на реконструкцию здания музея Новосибирска, расположенного по адресу улица Советская, 24. Согласно данным с сайта госзакупок, первоначальная цена контракта составляет 172 128 514,02 рублей. Подрядчик должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и иметь опыт работ, при которых затрагиваются конструктивные элементы зданий.
Дом на Советской, 24 был построен в 1924 года для акционерного общества "Союзхлеб". В течение нескольких лет в нем работал инженер Юрий Кондратюк, исследования которого легли в основу мировой космонавтики.
Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. В 2000-е годы здесь разместили один из филиалов музея Новосибирска. Из-за плохого состояния строения в 2017 экспозицию перенесли в другие филиалы, а помещения закрыли для посетителей.