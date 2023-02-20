В Бердске умер пенсионер, которого машина сбила у храма

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Авария случилась на улице Боровой у Богоявленского храма, когда пожилой мужчина переходил дорогу. Водитель «тойоты» не успел увидеть пенсионера, который вышел из-за другой машины, и случился удар зеркалом бокового вида.
Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, мужчина потерял сознание, его забрала проезжавшая мимо скорая помощь и отвезла в расположенную неподалеку больницу. Однако травмы оказались критическими, мужчина скончался в воскресенье.
Авария случилась на нерегулируемом переходе. Ранее мы писали, что в Новосибирске авария на «зебре» случилась в момент, когда было отключено электричество на улице Шлюзовой: человек за рулем не смог вовремя заметить пешехода в темноте. Как и в случае с Бердском, как можно быстрее вызвать «скорую» постарался сам водитель.