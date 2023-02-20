atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Бердске умер пенсионер, которого машина сбила у храма

20 февраля 2023, 07:14
Фото: atas.info
76-летний пенсионер, которого 17 февраля машина зацепила на пешеходном переходе в районе Медгородка в Бердске, скончался в больнице. Во время ДТП он потерял сознание.

Авария случилась на улице Боровой у Богоявленского храма, когда пожилой мужчина переходил дорогу. Водитель «тойоты» не успел увидеть пенсионера, который вышел из-за другой машины, и случился удар зеркалом бокового вида.

Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, мужчина потерял сознание, его забрала проезжавшая мимо скорая помощь и отвезла в расположенную неподалеку больницу. Однако травмы оказались критическими, мужчина скончался в воскресенье.

Смертельное ДТП у «Ленты»: в Новосибирске в аварии погиб 61-летний пассажир
Узнать подробнее

Авария случилась на нерегулируемом переходе. Ранее мы писали, что в Новосибирске авария на «зебре» случилась в момент, когда было отключено электричество на улице Шлюзовой: человек за рулем не смог вовремя заметить пешехода в темноте. Как и в случае с Бердском, как можно быстрее вызвать «скорую» постарался сам водитель.

Читайте также:
Паркуюсь, где хочу: автоледи оставила Infiniti на зебре у школы в Новосибирске
#Дмитрий Зайцев#Погиб#Пострадавшие#ДТП#Город#Происшествия#Новосибирская область
Подпишитесь
Что может объявить Путин в послании Федеральному Собранию — рассказал депутат Госдумы
17 февраля 06:10
Иглу-2023 "Город эскимосов": смотрим фото и видео с высоты птичьего полета
18 февраля 13:54
Закон об отмене прямых выборов мэра принят в Новосибирске
Сегодня, 05:05
В Новосибирске начнутся дожди и потепление до +5 градусов в марте
Сегодня, 03:52
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Сегодня, 02:36
Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска
18 февраля 10:32