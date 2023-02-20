В Бердске умер пенсионер, которого машина сбила у храма

Авария случилась на нерегулируемом переходе. Ранее мы писали, что в Новосибирске авария на «зебре» случилась в момент, когда было отключено электричество на улице Шлюзовой: человек за рулем не смог вовремя заметить пешехода в темноте. Как и в случае с Бердском, как можно быстрее вызвать «скорую» постарался сам водитель.