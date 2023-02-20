В Новосибирске похоронят погибшего в СВО Александра Самойлова

В понедельник под Новосибирском похоронили бойца СВО Максима Березовского, а вместе с ним – четырехлетнюю дочь. По трагическому совпадению, девочка почувствовала себя резко плохо после перенесенной операции. Она умерла спустя неделю после того, как родные узнали о смерти Максима.