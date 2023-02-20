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В Новосибирске похоронят погибшего в СВО Александра Самойлова

20 февраля 2023, 11:38
Фото: Администрация Убинского района
Погибший в СВО Александр Самойлов
В Новосибирске во вторник пройдут похороны бойца Александра Самойлова, не вернувшегося из зоны специальной военной операции. Он погиб под Кременной.

В администрации Убинского района рассказали, что 33-летний Самойлов был призван рядовым в рамках частичной мобилизации 24 октября. Во время боевых действий выполнял работу разведчика-санитара разведывательной роты. Под населенным пунктом Кременная их отряд оказался под минометным огнем.

Церемония прощания с солдатом запланирована на полдень 21 февраля в Церкви Ефросинии Полоцкой в Новосибирске, по улице Лазурной, 26.

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В понедельник под Новосибирском похоронили бойца СВО Максима Березовского, а вместе с ним – четырехлетнюю дочь. По трагическому совпадению, девочка почувствовала себя резко плохо после перенесенной операции. Она умерла спустя неделю после того, как родные узнали о смерти Максима.

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#Дмитрий Зайцев#Новосибирск#Участник СВО#Погиб#Общество
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