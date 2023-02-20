В Новосибирске похоронят погибшего в СВО Александра Самойлова

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В администрации Убинского района рассказали, что 33-летний Самойлов был призван рядовым в рамках частичной мобилизации 24 октября. Во время боевых действий выполнял работу разведчика-санитара разведывательной роты. Под населенным пунктом Кременная их отряд оказался под минометным огнем.
Церемония прощания с солдатом запланирована на полдень 21 февраля в Церкви Ефросинии Полоцкой в Новосибирске, по улице Лазурной, 26.
В понедельник под Новосибирском похоронили бойца СВО Максима Березовского, а вместе с ним – четырехлетнюю дочь. По трагическому совпадению, девочка почувствовала себя резко плохо после перенесенной операции. Она умерла спустя неделю после того, как родные узнали о смерти Максима.