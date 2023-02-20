В Новосибирске вместе с погибшим военным похоронили его четырехлетнюю дочь

Как пишет местная газета «Наши новости», товарищи пронесли гроб солдата от его дома к школе №16. Там бывшая классный руководитель Лариса Карпова сказала, что очень тяжело хоронить молодого человека, который только недавно ходил на уроки с сияющими глазами.