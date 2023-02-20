В Новосибирске вместе с погибшим военным похоронили его четырехлетнюю дочь

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Максим Березовский участвовал в специальной военной операции как механик-водитель. Официальная дата смерти — 2 февраля. Однако похороны на Аллее славы в Болотном состоялись только 20 февраля.
Вместе с Максимом похоронили его дочку.
«До этого она перенесла сложную операцию. Шла на поправку. Поднялась высокая температура. И все. Погиб Максим, и через неделю умерла дочь», — рассказали родственники на похоронах.
Как пишет местная газета «Наши новости», товарищи пронесли гроб солдата от его дома к школе №16. Там бывшая классный руководитель Лариса Карпова сказала, что очень тяжело хоронить молодого человека, который только недавно ходил на уроки с сияющими глазами.
Тем временем в школах на уроки патриотизма дети приносят семейные трофеи из зоны СВО. У школьницы из Бердска брат еще в прошлом году привез осколок снаряда, и она показала его одноклассникам.