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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Новосибирске вместе с погибшим военным похоронили его четырехлетнюю дочь

20 февраля 2023, 11:19
Фото: Администрация Болотнинского района
Погиб Максим Березовский
В Болотном под Новосибирском похоронили одновременно участника СВО Максима Березовского и его четырехлетнюю дочку, которая скоропостижно умерла после операции.

Максим Березовский участвовал в специальной военной операции как механик-водитель. Официальная дата смерти — 2 февраля. Однако похороны на Аллее славы в Болотном состоялись только 20 февраля.

Вместе с Максимом похоронили его дочку.

«До этого она перенесла сложную операцию. Шла на поправку. Поднялась высокая температура. И все. Погиб Максим, и через неделю умерла дочь», — рассказали родственники на похоронах.
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Как пишет местная газета «Наши новости», товарищи пронесли гроб солдата от его дома к школе №16. Там бывшая классный руководитель Лариса Карпова сказала, что очень тяжело хоронить молодого человека, который только недавно ходил на уроки с сияющими глазами.

Тем временем в школах на уроки патриотизма дети приносят семейные трофеи из зоны СВО. У школьницы из Бердска брат еще в прошлом году привез осколок снаряда, и она показала его одноклассникам.

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#Дмитрий Зайцев#Погиб#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск
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