В Новосибирске разыскивают насильника, жертвами которого стали две женщины

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По данным следствия, свое преступление указанный субъект совершил ночью 18 февраля. Пострадавшими в Октябрьском районе стали сразу две женщины. Свои противоправные действия мужчина совершил в районе улиц Лескова и Короленко.
Известны приметы подозреваемого. Был одет в темно-зеленый пуховик, на лице борода с усами, рост 170 сантиметров, возраст от тридцати до сорока лет. Составлен фоторобот разыскиваемого мужчины.
Кто обладает информацией, может звонить по телефону 102 или в шестой отдел полиции по телефону 8 (383) 266-02-02.
Ранее стало известно, что маньяк-педофил из Новосибирска скоропостижно скончался в колонии. произошло это через пару лет после суда, но смерть скрывали пять лет.