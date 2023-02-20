atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Новосибирске разыскивают насильника, жертвами которого стали две женщины

20 февраля 2023, 10:22
Фото: Пресс-служба УМВД Новосибирска
В Новосибирске составили фоторобот насильника
Полиция Новосибирска составила ориентировку на мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии. По данным полицейских, его жертвами стали две жительницы сибирского города.

По данным следствия, свое преступление указанный субъект совершил ночью 18 февраля. Пострадавшими в Октябрьском районе стали сразу две женщины. Свои противоправные действия мужчина совершил в районе улиц Лескова и Короленко.

Фоторобот насильника
Фото: Пресс-служба УМВД
«Танцует. Облизывает нож»: в Академгородке бродит «маньяк», пугающий новосибирцев
Узнать подробнее

Известны приметы подозреваемого. Был одет в темно-зеленый пуховик, на лице борода с усами, рост 170 сантиметров, возраст от тридцати до сорока лет. Составлен фоторобот разыскиваемого мужчины.

Кто обладает информацией, может звонить по телефону 102 или в шестой отдел полиции по телефону 8 (383) 266-02-02.

Ранее стало известно, что маньяк-педофил из Новосибирска скоропостижно скончался в колонии. произошло это через пару лет после суда, но смерть скрывали пять лет.

Читайте также:
Лже-маньяк пугает жителей Новосибирска – кто он«Танцует. Облизывает нож»: в Академгородке бродит «маньяк», пугающий новосибирцев
#Дмитрий Зайцев#Маньяк#Полиция#Изнасилование#Город#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Что может объявить Путин в послании Федеральному Собранию — рассказал депутат Госдумы
17 февраля 06:10
Началась долгожданная эвакуация с Бали жительницы Новосибирска в коме: фото
Сегодня, 10:30
Закон об отмене прямых выборов мэра принят в Новосибирске
Сегодня, 05:05
В Новосибирске начнутся дожди и потепление до +5 градусов в марте
Сегодня, 03:52
Масленица 2023 в Новосибирске: расписание и адреса празднования с 20 по 26 февраля
Сегодня, 02:36
Подростковая группировка "Ашановские" терроризирует жителей Новосибирска
18 февраля 10:32