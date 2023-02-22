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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Шестеро новосибирцев стали Героями России с начала СВО

22 февраля 2023, 11:24
Фото: Пресс-служба губернатора Новосибирской области
Аллея Героев в НВВКУ
На торжественной церемонии в честь Дня защитника отечества в Новосибирске назвали имена выпускников НВВКУ, кто получил звание Героя России во время специальной военной операции.

Церемония прошла в Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище. Губернатор Андрей Травников, который принял участие в торжественном мероприятии, сказал, что наш святой долг – хранить память о подвигах земляков и передавать ее следующим поколениям.

На аллее Героев в НВВКУ появились бюсты четырех выпускников учебного заведения.

Церемония поднятия государственного флага прошла в школах Новосибирска
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Полный список Героев из числа выпускников и одному военнослужащему, окончившему учебный центр НВВКУ: подполковник Евгений Рэцой, майор Дмитрий Семенов, капитан Евгений Козловский, старшие лейтенанты Максим Песковой, Александр Ефимов и Балдан Цыдыпов, старшина Алмаз Сафин.

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#Дмитрий Зайцев#Общество#Участник СВО#Погиб#Новосибирск
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