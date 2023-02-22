Шестеро новосибирцев стали Героями России с начала СВО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Церемония прошла в Новосибирском высшем военном командном ордена Жукова училище. Губернатор Андрей Травников, который принял участие в торжественном мероприятии, сказал, что наш святой долг – хранить память о подвигах земляков и передавать ее следующим поколениям.
На аллее Героев в НВВКУ появились бюсты четырех выпускников учебного заведения.
Полный список Героев из числа выпускников и одному военнослужащему, окончившему учебный центр НВВКУ: подполковник Евгений Рэцой, майор Дмитрий Семенов, капитан Евгений Козловский, старшие лейтенанты Максим Песковой, Александр Ефимов и Балдан Цыдыпов, старшина Алмаз Сафин.