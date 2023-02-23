Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В клубе села Новоспасск Барабинского района Новосибирской области пройдет прощание с местным жителем Александром Квашниным, который ранее подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и погиб в ходе военной спецоперации на Донбассе. Дата прощания пока не определена, пишет "Прецедент" со ссылкой на районное управление соцзащиты. У 28-летнего Квашнина осталась гражданская жена и двое детей.
Сегодня, 23 февраля, в поселке Посевная простились с Василием Гладковым, который погиб в зоне СВО еще в ноябре 2022 года.