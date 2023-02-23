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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Участника ЧВК "Вагнер" Александра Квашнина похоронят в Новосибирской области

23 февраля 2023, 12:09
Фото: 1MI
Где и как погиб Квашнин, не сообщается

В Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО "вагнеровцем" Квашниным

С погибшим в зоне СВО членом частной военной копании "Вагнер" простятся в Барабинском районе

В клубе села Новоспасск Барабинского района Новосибирской области пройдет прощание с местным жителем Александром Квашниным, который ранее подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и погиб в ходе военной спецоперации на Донбассе. Дата прощания пока не определена, пишет "Прецедент" со ссылкой на районное управление соцзащиты. У 28-летнего Квашнина осталась гражданская жена и двое детей.

Сегодня, 23 февраля, в поселке Посевная простились с Василием Гладковым, который погиб в зоне СВО еще в ноябре 2022 года.  

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#Погиб#Участник СВО#Похороны#Спецоперация#Новосибирская область
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