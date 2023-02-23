В клубе села Новоспасск Барабинского района Новосибирской области пройдет прощание с местным жителем Александром Квашниным, который ранее подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и погиб в ходе военной спецоперации на Донбассе. Дата прощания пока не определена, пишет "Прецедент" со ссылкой на районное управление соцзащиты. У 28-летнего Квашнина осталась гражданская жена и двое детей.