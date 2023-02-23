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Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 03:26
Бывший цех опытного производства НИИ измерительных приборов на пересечении улицы Серебренниковская и Октябрьской магистрали предлагается надстроить на три этажа, а за ним построить два здания высотой 16 и 17 этажей. Эти изменения одобрены комиссией по правилам землепользования и застройки.
Старое производственное здание принадлежит структуре бизнесмена Тимура Саттарова, отмечает НГС.
Ранее мы рассказывали о том, что собственник магазина "Универсам" и земельного участка под ним взял временную паузу в попытках добиться легализации проекта строительства в историческом центре высотного жилого комплекса.