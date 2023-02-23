Бывший цех опытного производства НИИ измерительных приборов на пересечении улицы Серебренниковская и Октябрьской магистрали предлагается надстроить на три этажа, а за ним построить два здания высотой 16 и 17 этажей. Эти изменения одобрены комиссией по правилам землепользования и застройки.