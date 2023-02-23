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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Новосибирске надстроят на три этажа старый корпус НИИ на Серебренниковской

23 февраля 2023, 02:54
Фото: DBA-Group
Проектное решение реконструкции уже разработано

В Новосибирске реконструируют старое здание завода на Серебренниковской

Производственное помещение НИИ измерительных приборов предлагают надстроить, а за ним возвести два высотных здания

Бывший цех опытного производства НИИ измерительных приборов на пересечении улицы Серебренниковская и Октябрьской магистрали предлагается надстроить на три этажа, а за ним построить два здания высотой 16 и 17 этажей. Эти изменения одобрены комиссией по правилам землепользования и застройки.

Старое производственное здание принадлежит структуре бизнесмена Тимура Саттарова, отмечает НГС.

Ранее мы рассказывали о том, что собственник магазина "Универсам" и земельного участка под ним взял временную паузу в попытках добиться легализации проекта строительства в историческом центре высотного жилого комплекса.

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#Город#Новосибирск#Застройка#Центр#НИИ
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