В Новосибирске дороги обнажили первые весенние ямы

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
При этом на тротуарах образовалась тонкая корка очень скользкого льда, а вот проезжая часть оголилась до асфальтового покрытия. Из-за постоянного движения машин на оживленных трассах снег тает быстрее, а тонкий слой воды превращается в ледяную крошку.
Улице, где движение не очень интенсивное, остается сырость и слякоть. Также на проезжей части можно оценить интенсивность движения по выделенным полосам: они всегда кажутся более влажными, так как движение по ним не такое активное.
В спальных районах и вовсе слякоть: грязный снег вперемешку с гравием.
Ранее стало известно, что городские власти закрывают катки и ледовые фигуры, так как из-за неожиданной оттепели в Новосибирске растаяли фигуры. На март прогнозируют обильные осадки в виде снега. Из-за талых вод затопило Дом с часами.