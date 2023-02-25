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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Новосибирске дороги обнажили первые весенние ямы

25 февраля 2023, 11:23
Фото: atas.info
Дороги в Новосибирске этой зимой чистили усиленно
Из-за сошедшего снега в Новосибирске на дорогах стали видны первые в новом ремонтном сезоне разрушения.

При этом на тротуарах образовалась тонкая корка очень скользкого льда, а вот проезжая часть оголилась до асфальтового покрытия. Из-за постоянного движения машин на оживленных трассах снег тает быстрее, а тонкий слой воды превращается в ледяную крошку.

Улице, где движение не очень интенсивное, остается сырость и слякоть. Также на проезжей части можно оценить интенсивность движения по выделенным полосам: они всегда кажутся более влажными, так как движение по ним не такое активное.

В спальных районах и вовсе слякоть: грязный снег вперемешку с гравием.

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Ранее стало известно, что городские власти закрывают катки и ледовые фигуры, так как из-за неожиданной оттепели в Новосибирске растаяли фигуры. На март прогнозируют обильные осадки в виде снега. Из-за талых вод затопило Дом с часами.

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#Дороги#ЖКХ#Город#Дмитрий Зайцев
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