В Новосибирске закрывают ледовый городок

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
О том, что аттракцион больше не принимает желающих покататься и сфотографироваться на фоне ледяных скульптур, организаторы рассказали в соцсетях. Короткое сообщение гласит, что аттракцион прекратил функционирование.
«До встречи в следующем году!», — пишет администрация.
Городские власти до последнего пытались сохранить городок открытым, однако тепло привело его в негодность. Температура подскочила до +4 градусов. Одновременно в Новосибирске закрываются катки и другие развлечения на открытом воздухе.
Одновременно синоптики сообщают, что первый весенний месяц в Новосибирской области будет снежным и влажным с короткими заморозками. В начале месяца осадки будут в пределах нормы, а температура до минус десяти градусов. Затем резкое похолодание, которое сменится в конце марта потеплением до нуля и обильными снегопадами. Снег будет мокрый, на дорогах слякоть.