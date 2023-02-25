В Новосибирске закрывают ледовый городок

Одновременно синоптики сообщают, что первый весенний месяц в Новосибирской области будет снежным и влажным с короткими заморозками. В начале месяца осадки будут в пределах нормы, а температура до минус десяти градусов. Затем резкое похолодание, которое сменится в конце марта потеплением до нуля и обильными снегопадами. Снег будет мокрый, на дорогах слякоть.