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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Новосибирске закрывают ледовый городок

25 февраля 2023, 10:15
Фото: atas.info
Скоро снег уйдет с улиц Новосибирска, а потом вернется
В последние дни феврали городские власти закрыли главный ледовый городок Новосибирска из-за внезапно пришедшей оттепели.

О том, что аттракцион больше не принимает желающих покататься и сфотографироваться на фоне ледяных скульптур, организаторы рассказали в соцсетях. Короткое сообщение гласит, что аттракцион прекратил функционирование.

«До встречи в следующем году!», — пишет администрация.
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Городские власти до последнего пытались сохранить городок открытым, однако тепло привело его в негодность. Температура подскочила до +4 градусов. Одновременно в Новосибирске закрываются катки и другие развлечения на открытом воздухе.

Одновременно синоптики сообщают, что первый весенний месяц в Новосибирской области будет снежным и влажным с короткими заморозками. В начале месяца осадки будут в пределах нормы, а температура до минус десяти градусов. Затем резкое похолодание, которое сменится в конце марта потеплением до нуля и обильными снегопадами. Снег будет мокрый, на дорогах слякоть.

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#Дмитрий Зайцев#Каток#Ледовый городок#Город#Новосибирск
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