Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Сергей Юрин пропал в селе Скала Колыванского района. Его местоположение неизвестно с 30 ноября 2022 года. Пропавший может находиться в любом районе.
Мужчине 52 года. Из особых примет – носит усы, а также у него есть шрам на верхней губе.
Приметы пропавшего: рост 182 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем был одет на момент пропажи – неизвестно. Фотография в ориентировки 20-летней давности.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
Напомним, что ранее волонтеры вышли на поиски 34-летней Ирины Мыховой в Новосибирской области. Женщина бесследно исчезла 23 февраля.