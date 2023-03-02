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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Новосибирской области пропал 52-летний мужчина с усами и шрамом на губе

2 марта 2023, 06:04
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
О местонахождении мужчины ничего неизвестно с ноября 2022 года
Пожилой мужчина бесследно исчез осенью прошлого года в Новосибирской области. Волонтеры разыскивают его до сих пор, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Сергей Юрин пропал в селе Скала Колыванского района. Его местоположение неизвестно с 30 ноября 2022 года. Пропавший может находиться в любом районе.

Мужчине 52 года. Из особых примет – носит усы, а также у него есть шрам на верхней губе.

Приметы пропавшего: рост 182 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем был одет на момент пропажи – неизвестно. Фотография в ориентировки 20-летней давности.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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Напомним, что ранее волонтеры вышли на поиски 34-летней Ирины Мыховой в Новосибирской области. Женщина бесследно исчезла 23 февраля.

#Поиск#Пропал#Общество#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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