Жители Хилокского и Малыгинского жилмассивов обвиняют мэрию Новосибирска в намеренном неисполнении судебного решения, согласно которому муниципалитет обязан установить вокруг Клещихинского кладбища санитарно-защитную зону. Вердикт был вынесен в июле, контракт на разработку проекта мэрия заключила только в конце сентября. Документ был готов через два месяца, однако после мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке. Сейчас объявлен новый аукцион по выбору подрядчика, но люди предполагают, что в итоге и этот контракт будет сорван.