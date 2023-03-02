Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Жители Хилокского и Малыгинского жилмассивов обвиняют мэрию Новосибирска в намеренном неисполнении судебного решения, согласно которому муниципалитет обязан установить вокруг Клещихинского кладбища санитарно-защитную зону. Вердикт был вынесен в июле, контракт на разработку проекта мэрия заключила только в конце сентября. Документ был готов через два месяца, однако после мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке. Сейчас объявлен новый аукцион по выбору подрядчика, но люди предполагают, что в итоге и этот контракт будет сорван.
В качестве причины такого поведения муниципалитета местные жители называют попадание в защитную зону крупнейшего в регионе плодоовощного Хилокского рынка, который в таком случае придется закрывать.
"В стремлении избежать ответственности или в угоду коммерческим интересам городские чиновники предпринимают действия, лишающие нас права на благоприятную среду жизнедеятельности, по сути, бросают на произвол. Мы доведены до отчаяния и не знаем, как переживем очередной "плодоовощной сезон" – на фоне горящей помойки, в сопровождении выхлопных газов от автофур и соседствуя с гастарбайтерами. Чтобы не допустить этого, люди готовы к массовым протестам – выйти на митинг, перекрыть живым щитом трассу и заблокировать дорогу машинам с фруктами", - говорится в открытом письме жителей Хилокского и Малыгинского жилмассивов.
Активисты давно борются за прекращение работы рынка фактически у них под окнами. Ежедневно горожане вынуждены сталкиваться с негативом от такого соседства.
"Недавно на мусорной площадке у Хилокской, 10, как обычно, была найдена коровья голова, привет от "азиатских жрален". Но не успел оператор далеко отойти от площадки, как с Хилокского рынка приехала машина и ссыпала гнилые мандарины", - описала местная жительница Жанна Олейникова будни микрорайона.
В свою очередь, заместитель директора торгового центра "Хилокский" Алексей Александров заявил, что машина не принадлежала никому из местных торговцев, и расценил эту ситуацию, как провокацию конкурентов. Ранее в интервью Atas.info Александров заявлял, что гигантская торговая площадка не имеет отношения к беспорядку, на который жалуются жители прилегающего микрорайона.
Летом 2022 года после обращения жителей к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Однако до сих пор его расследование ведется низкими темпами. В начале февраля 2023 года, после очередного разговора с активистами, Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, в его рамках допросить чиновников мэрии Новосибирска и установить ответственных лиц, заинтересованных в продолжении работы рынка и намеренно затягивающих установление санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.