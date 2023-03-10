Под Новосибирском похоронили 26-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Бруева

Иван Бруев мечтал построить карьеру военного. С 7 класса он учился в кадетском корпусе Омска, затем пошел в армию и служил на Северном Кавказе. Мужчина хотел заключить контракт, но получил отказ из-за небольших проблем со здоровьем, рассказала Gorsite его сестра.