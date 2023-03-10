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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Под Новосибирском похоронили 26-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Бруева

10 марта 2023, 03:28
Фото: gorsite.ru
Мужчина мечтал стать военным
С погибшим военнослужащим Иваном Бруевым простились в Карасуке Новосибирской области.

Иван Бруев мечтал построить карьеру военного. С 7 класса он учился в кадетском корпусе Омска, затем пошел в армию и служил на Северном Кавказе. Мужчина хотел заключить контракт, но получил отказ из-за небольших проблем со здоровьем, рассказала Gorsite его сестра.

26-летний сибиряк в декабре прошлого года отправился в зону СВО как боец ЧВК «Вагнер». Погиб мужчина под Артемовском из-за смертельного ранения.

У сибиряка осталась четырехлетняя дочь Стефания. Ее мама к несчастью умерла, и девочка живет в семье родителей Ивана. Военнослужащего похоронили 7 марта в Карасуке.

Военный из Новосибирской области Алексей Зиневич погиб в СВО
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Напомним, что ранее Алексей Зиневич, военнослужащий из Барабинского района Новосибирской области, погиб в ходе СВО. 

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#ЧВК "Вагнер"#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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