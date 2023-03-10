Под Новосибирском похоронили 26-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Бруева

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Иван Бруев мечтал построить карьеру военного. С 7 класса он учился в кадетском корпусе Омска, затем пошел в армию и служил на Северном Кавказе. Мужчина хотел заключить контракт, но получил отказ из-за небольших проблем со здоровьем, рассказала Gorsite его сестра.
26-летний сибиряк в декабре прошлого года отправился в зону СВО как боец ЧВК «Вагнер». Погиб мужчина под Артемовском из-за смертельного ранения.
У сибиряка осталась четырехлетняя дочь Стефания. Ее мама к несчастью умерла, и девочка живет в семье родителей Ивана. Военнослужащего похоронили 7 марта в Карасуке.
Напомним, что ранее Алексей Зиневич, военнослужащий из Барабинского района Новосибирской области, погиб в ходе СВО.